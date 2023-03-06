كواليس حديث فلورنتينو بيريز الغاضب مع أنشيلوتي واللاعبين في غرف خلع الملابس

كشفت تقارير صحفية عن كواليس الحديث الغاضب الذي دار بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مع لاعبي الفريق والإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني، عقب التعادل السلبي مع ريال بيتيس، مساء الأحد.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه ريال بيتيس دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.

النتيجة تركت ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي فاز على فالنسيا بهدف دون رد ليوسع فارق النقاط الـ 7، مباشرة بعد تعثره الأخير أمام ألميريا بالخسارة 1-0، الذي قلص الفارق من 10 نقاط.