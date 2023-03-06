كواليس حديث فلورنتينو بيريز الغاضب مع أنشيلوتي واللاعبين في غرف خلع الملابس
كشفت تقارير صحفية عن كواليس الحديث الغاضب الذي دار بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مع لاعبي الفريق والإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني، عقب التعادل السلبي مع ريال بيتيس، مساء الأحد.
وتعادل ريال مدريد مع مضيفه ريال بيتيس دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.
النتيجة تركت ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي فاز على فالنسيا بهدف دون رد ليوسع فارق النقاط الـ 7، مباشرة بعد تعثره الأخير أمام ألميريا بالخسارة 1-0، الذي قلص الفارق من 10 نقاط.
وكان موقع وقع "relevo" الإسباني كشف أن رئيس ريال مدريد، تواجد في غرفة الملابس بعد نهاية مباراة الفريق ضد ريال بيتيس، للتحدث مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ووفقا لما ذكره الموقع، فإن بيريز لا ينزل غالبا للحديث مع المدرب في غرف الملابس، وفي الفترة الأخيرة لم يتحدث معه، لكن هناك مواقف تتطلب تدخل الرئيس.
ولكن صحيفة "آس" كشفت كواليس ما دار في هذا اللقاء، حيث أشارت إلى أن "بيريز تحدث مع اللاعبين في غرفة تغيير الملابس بعد مباراة أمس، وظهر تزايد غضبه منذ خسارة الفريق أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني".
وأضافت الصحيفة: "بدا فلورنتينو بيريز منزعجا من اختيارات أنشيلوتي منذ مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث تساءل عن سبب عدم استخدام المدرب أفضل تشكيلة له، وكان رد أنشيلوتي أن الفريق يلعب الكثير من المباريات وفقًا لجدول زمني مضغوط، ويجب أن يقوم بالمداورة".
وأشارت التقارير السابقة، إلى أن الأجواء متوترة في ريال مدريد منذ الهزيمة بنهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، وأخبار ارتباط اسم المدرب الإيطالي بالرحيل لقيادة المنتخب البرازيلي، رغم وجود عقد ساري المفعول حتى 2024 بين الطرفين.
وأدت النتائج التي حصدها الفريق، بالتعادل أمام أتلتيكو مدريد في الديربي والهزيمة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك في "سانتياغو بيرنابيو" أمام برشلونة، لاشتعال الحرب الباردة بين الرئيس والمدرب.
ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري على ملعبه "سانتياغو بيرنابيو" أمام إسبانيول يوم الـ11 من مارس، قبل الكلاسيكو المرتقب في التاسع عشر من الشهر ذاته.