تطورات إصابة روديغر وموقفه من مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو

كشفت شبكة "Relevo" عن آخر التطورات الخاصة بالإصابة الدامية التي تعرَّض لها أنطونيو روديغر، لاعب ريال مدريد، والذي احتاج إلى 20 غرزة في رأسه عقب إصابته خلال التعادل 1-1 مع شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وخطف روديغر هدف التعادل لريال مدريد في الدقائق الأخيرة للمباراة، لكنه عرَّض نفسه لإصابة قوية على مستوى الوجه وظهرت الدماء.

وقالت شبكة "Relevo"، يوم الأربعاء، إن "روديغر ليس لديه إصابة في عظام جبهته، إذ يمكنه أن يلعب في الكلاسيكو ضد برشلونة، على الرغم من دراسة إمكانية قيامه بذلك باستخدام قناع واقٍ".

وأضافت "سيتم إجراء تقييم للحالة في الساعات القليلة المقبلة لمعرفة تطور الجرح ومعرفة ما إذا كان ضروريا أن يرتدي اللاعب القناع".

كما أوضح الإعلامي الإسباني خوسيه لويس سانشيز، أنه "لا يوجد هناك ضرر في عظام وجه روديغر، ومن الممكن أن يلعب بقناع لكنها عملية معقدة من الآن وحتى يوم الأحد"، مؤكدًا أن "اللاعب ليس مستبعدًا من مباراة الكلاسيكو".