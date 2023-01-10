"ذا أثليتك": ناتشو نجم ريال مدريد يمتلك عرضا من أحد أندية السعودية
كشفت صحيفة "ذا أثليتك"، عن وجود اهتمام من أحد أندية المملكة العربية السعودية بالإسباني ناتشو، لاعب ريال مدريد، لضمه خلال الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، في تقرير لها، إن ناتشو الذي يمكن أن يغادر ريال مدريد، بعد توقف مفاوضات التجديد بين الطرفين يمتلك عرضا بملايين الدولارات من أحد الأندية السعودية.
ولم تكشف الصحيفة الشهيرة عن اسم النادي السعودي الذي يرغب في ضم اللاعب، علما أن العديد من اللاعبين العالميين ارتبط اسمهم بنادي النصر السعودي، الذي نجح مؤخرا في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة قياسية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال لم يجدد ناتشو عقده فإن خيار اللاعب الرئيس هو الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى امتلاكه عروضا من إسبانيا والسعودية.
ويلعب ناتشو، البالغ من العمر 32 عاما، في مركز الدفاع مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، وشارك هذا الموسم في 7 مباريات، ولم يسجل أي هدف أو يساهم في صناعة أي هدف، وتبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو.
وتطرقت الصحيفة للحديث عن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، موضحة أن اللاعب الذي سبق وأن قدم له النصر السعودي عرضا، لا يوجد حتى الآن أي تحرك بشأن مستقبله مع ريال مدريد.
وأكدت أن اللاعب يريد البقاء في ريال مدريد لأنه يشعر بالقدرة على تقديم المزيد للنادي ومنتخب بلاده، ويفضل ريال مدريد الانتظار قبل بدء المفاوضات مع النجم الكرواتي للتجديد.
وينتهي عقد مودريتش، صاحب الـ37 عاما، مع ريال مدريد في صيف 2023، ويعرف لوكا أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، وأعظم لاعب كرة قدم كرواتي عبر التاريخ، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم في سبتمبر 2018.
وسبق للاعب الكرواتي اللعب للعديد من الأندية مثل دينامو زغرب، وزرينيسكي موستار (إعارة)، وإنتر زابرشيتش (إعارة)، وتوتنهام هوتسبير، كما يشارك مع منتخب بلاده منذ 2006.