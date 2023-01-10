"ذا أثليتك": ناتشو نجم ريال مدريد يمتلك عرضا من أحد أندية السعودية

كشفت صحيفة "ذا أثليتك"، عن وجود اهتمام من أحد أندية المملكة العربية السعودية بالإسباني ناتشو، لاعب ريال مدريد، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، في تقرير لها، إن ناتشو الذي يمكن أن يغادر ريال مدريد، بعد توقف مفاوضات التجديد بين الطرفين يمتلك عرضا بملايين الدولارات من أحد الأندية السعودية.

ولم تكشف الصحيفة الشهيرة عن اسم النادي السعودي الذي يرغب في ضم اللاعب، علما أن العديد من اللاعبين العالميين ارتبط اسمهم بنادي النصر السعودي، الذي نجح مؤخرا في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة قياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال لم يجدد ناتشو عقده فإن خيار اللاعب الرئيس هو الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى امتلاكه عروضا من إسبانيا والسعودية.

ويلعب ناتشو، البالغ من العمر 32 عاما، في مركز الدفاع مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، وشارك هذا الموسم في 7 مباريات، ولم يسجل أي هدف أو يساهم في صناعة أي هدف، وتبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو.