لابورتا يرد على مشجع قال له "توقف عن شراء الحكام" (فيديو)
حرص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على أن يكون هادئا بينما وجه أحد المشجعين إليه اتهامات بشراء ناديه الحكام، في الوقت الذي يواجه فيه النادي الكتالوني أزمة كبيرة بسبب ما يعرف بـ"قضية نيغريرا".
واتهم الادعاء الإسباني برشلونة الشهر الماضي، بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 مليون يورو لشركة يملكها خوسيه ماريا إنريكيه نيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني للعبة بين عامي 1994 و2018.
ويخضع برشلونة لتحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وكذلك أمام المدعين العامين في إسبانيا الذين يوجهون اتهامات بالفساد المزعوم، حيث تم اتهام النادي الكتالوني بدفع أكثر من 7 ملايين يورو لشركة مملوكة لنيغريرا، بينما ردت إدارته بأن هذه المبالغ كانت تخص الاستشارات فقط ولا شيء غير ذلك.
وخلال تواجد لابورتا في إحدى بطولات التنس، مساء السبت، تم تداول فيديو لأحد المشجعين يلاحق رئيس البارسا، قائلا: توقف عن شراء الحكام، يا رجل"، ليباغته لابورتا مشددا: أنا لا أشتري الحكام".
ولكن المشجع ردد كلمته مرة ثانية، قائلا: "توقف عن شراء الحُكام"، ليرد لابورتا مجددا "برشلونة لا يفعل هذا".
وقام المشجع بتوجيه سؤال مباشر لرئيس برشلونة، قائلا: "هل كل شيء احتيال من ريال مدريد؟"، ليجيب لابورتا: "إنها قضية فيها تلاعب".
وفتح لابورتا، مؤخرا النار على الغريم التقليدي ريال مدريد، حيث اتهمه بأنه كان مفضلا دائما من جانب حكام المباريات، ووصف نادي العاصمة بأنه فريق النظام.
وتحدث رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي، للدفاع بقوة عن ناديه المتهم بدفع أموال نيغريرا، قائلا: "أريد أن أشير إلى أن أحد الأندية قرر من تلقاء نفسه المثول أمام القضاء عند حدوث المحاكمة، ناد يقول إنه يشعر بالظلم، إنه ريال مدريد الذي تم تفضيله تاريخيا من خلال قرارات الحكام. تاريخيا وحاليا".
رد ريال مدريد
بدوره نشر نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي "تويتر" مقطع فيديو للرد فيه على تصريحات لابورتا فكشف النادي الملكي عن العلاقة بين برشلونة وفرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا خلال الفترة ما بين 1939 و1975.
وأوضح الريال خلال مقطع الفيديو أن برشلونة مُنح 3 ميداليات فخرية، بجانب اختياره فراكو عضوا فخريا في النادي عام 1965، فضلا عن أنه أيضا أسهم في إنقاذ برشلونة من الإفلاس 3 مرات.
وأتم الريال أن فرانسيسكو فرانكو افتتح بنفسه ملعب الكامب نو، وفي عهده فاز برشلونة بـ8 بطولات دوري و9 بطولات كأس ملك إسبانيا، في ظل انتظار الريال 15 عاما من أجل الفوز بالدوري.