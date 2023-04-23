لابورتا يرد على مشجع قال له "توقف عن شراء الحكام" (فيديو)

حرص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على أن يكون هادئا بينما وجه أحد المشجعين إليه اتهامات بشراء ناديه الحكام، في الوقت الذي يواجه فيه النادي الكتالوني أزمة كبيرة بسبب ما يعرف بـ"قضية نيغريرا".

واتهم الادعاء الإسباني برشلونة الشهر الماضي، بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 مليون يورو لشركة يملكها خوسيه ماريا إنريكيه نيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني للعبة بين عامي 1994 و2018.

ويخضع برشلونة لتحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وكذلك أمام المدعين العامين في إسبانيا الذين يوجهون اتهامات بالفساد المزعوم، حيث تم اتهام النادي الكتالوني بدفع أكثر من 7 ملايين يورو لشركة مملوكة لنيغريرا، بينما ردت إدارته بأن هذه المبالغ كانت تخص الاستشارات فقط ولا شيء غير ذلك.