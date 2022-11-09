تأكد غياب كريم بنزيما عن مباراة ريال مدريد ضد قادش
كشف خوسيه لويس سانشيز، الصحفي ببرنامج "الشيرينغتو" الإسباني الشهير، أن كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، لن يشارك في مباراة فريقه المقبلة ضد قادش، والتي تجمعهما، مساء الخميس، في الدوري الإسباني، بسبب معاناته من الإصابة.
وأوضح سانشيز، أن "بنزيما لم يتمكن من التعافي من الانزعاجات العضلية في ساقه اليمنى، وبالتالي لن يتواجد بمباراة قادش".
كما أوضحت صحيفة "ماركا"، أن "بنزيما سيغيب عن مباراته الرابعة على التوالي في الدوري بعد أن لم يكن متاحًا أمام إشبيلية وجيرونا ورايو فاليكانو، ولم يشارك في دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ أيضًا، لكنه لعب ما يقرب من نصف ساعة ضد سلتيك في ملعب سانتياغو برنابيو".
وبات كريم بنزيما، مهددًا بالاستبعاد من المشاركة في كأس العالم 2022، في حال استمرار إصابته التي عانى منها أخيرا، بسبب تأكيد ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، أنه لن يستدعي أي لاعب يعاني من إصابة إلى قائمة منتخب الديوك المشاركة بالمونديال.
ويواجه ريال مدريد نظيره قادش، على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الملكي، مساء غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ14 لموسم 2022-2023 من بطولة الدوري الإسباني.
ويدخل ريال مدريد اللقاء باحثًا عن تحقيق الانتصار، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام رايو فاليكانو بنتيجة 3-2، وهي النتيجة التي جعلت الفريق الملكي، يتراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، برصيد 32 نقطة، في حين يتصدر برشلونة المسابقة بـ37 نقطة.
ويحتل قادش المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، ويحتاج إلى الفوز على ريال مدريد، من أجل التقدم في الترتيب قبل توقف كأس العالم 2022.