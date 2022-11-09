تأكد غياب كريم بنزيما عن مباراة ريال مدريد ضد قادش

كشف خوسيه لويس سانشيز، الصحفي ببرنامج "الشيرينغتو" الإسباني الشهير، أن كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، لن يشارك في مباراة فريقه المقبلة ضد قادش، والتي تجمعهما، مساء الخميس، في الدوري الإسباني، بسبب معاناته من الإصابة.

وأوضح سانشيز، أن "بنزيما لم يتمكن من التعافي من الانزعاجات العضلية في ساقه اليمنى، وبالتالي لن يتواجد بمباراة قادش".

كما أوضحت صحيفة "ماركا"، أن "بنزيما سيغيب عن مباراته الرابعة على التوالي في الدوري بعد أن لم يكن متاحًا أمام إشبيلية وجيرونا ورايو فاليكانو، ولم يشارك في دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ أيضًا، لكنه لعب ما يقرب من نصف ساعة ضد سلتيك في ملعب سانتياغو برنابيو".

وبات كريم بنزيما، مهددًا بالاستبعاد من المشاركة في كأس العالم 2022، في حال استمرار إصابته التي عانى منها أخيرا، بسبب تأكيد ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، أنه لن يستدعي أي لاعب يعاني من إصابة إلى قائمة منتخب الديوك المشاركة بالمونديال.