أتلتيكو مدريد يغلق الباب أمام برشلونة لإبرام صفقة تبادلية بين كاراسكو وديباي
عانى أتلتيكو مدريد في الميركاتو الشتوي الحالي من خسارة البرازيلي ماتيوس كونيا والبرتغالي جواو فيليكس، ورغم ذلك لم يعد الفريق المدريدي يعاني أكثر في الجانب الهجومي.
وكان النادي واضحًا في الأمر بالتأكيد أنه تعين على كونيا الرحيل بسبب عرض وولفرهامبتون واندرارز. وبعد رحيل جواو فيليكس إلى تشيلسي يفكر النادي في التعاقد مع لاعب آخر.
وأتلتيكو يبحث عن هذا المهاجم، لكن المدير الرياضي في النادي الإسباني لا يرغب بالتفريط في البلجيكي يانيك كاراسكو.
وقالت صحيفة AS الإسبانية، إنه على الرغم من أن الدولي البلجيكي لم يؤد ما كان متوقعًا منه في النصف الأول من الموسم، فإنه لاعب بخصائص مختلفة، والمدير الفني دييغو سيميوني يعرف ذلك.
ويملك أتلتيكو بالفعل أنخيل كوريا وأنطوان غريزمان وألفارو موراتا في الهجوم، لكن التشكيلة محدودة ولا يمكن أن يفقد الفريق المزيد من اللاعبين خلال الميركاتو الحالي.
ونظرًا لتعدد استخداماته، يعد كاراسكو لاعبًا مهمًا بالنسبة إلى أتلتيكو رغم عدم مشاركته المنتظمة نظرا لأنه ليس في أفضل حالاته الآن.
وأوضحت الصحيفة: "كاراسكو لن يخرج من استاد واندا ميتروبوليتانو في الميركاتو الشتوي، أما في الصيف فلا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث".
وقد أبلغ أتلتيكو نظيره برشلونة بالفعل أن كاراسكو لن يغادر أتلتيكو.
وفي سن 29 عاما خاض لاعب الوسط البلجيكي 23 مباراة هذا الموسم سجل خلالها أربعة أهداف (واحد في الليغا وواحد في دوري أبطال أوروبا واثنان في الكأس) وصنع هدفين (كلاهما في دوري أبطال أوروبا).
وفي حال انضمام الهولندي ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد فسيكون ذلك بسبب توصل كلا الناديين إلى اتفاق، ولكن لن يكون هناك لاعب آخر من أتلتيكو ضمن هذه الصفقة التبادلية.
من حيث المبدأ، الشخص الوحيد الذي لديه إمكانية الرحيل هو البرازيلي فيليبي الذي يعرف أن النادي سيرحب برحيله، لكن سيميوني يريد التعاقد مع مهاجم وقد اختار ديباي لكن ليس على حساب لاعب آخر بالفريق.
ويواصل أتلتيكو مراقبة سوق اللاعبين نظرا لأنه في حالة تعثر صفقة ديباي سيكون من المهم البحث عن بديل.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، إن "ديباي بدوره يريد مغادرة البارسا في هذا الميركاتو الشتوي، اللاعب اتخذ قراره، يريد تجربة جديدة إذا سارت الأمور على ما يرام، هو منفتح للانضمام إلى أتلتيكو مدريد، والمفاوضات جارية بين الناديين، وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق".