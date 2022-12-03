إنزو نجل مارسيلو يوقع عقده الاحترافي الأول مع ريال مدريد
وقع إنزو نجل النجم البرازيلي مارسيلو عقده الأول مع ريال مدريد ليصبح أحد لاعبي أكاديمية النادي الملكي، الذي لم يتردد في التعاقد مع اللاعب وحمايته ليكون أحد نجومه في المستقبل.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إنزو ألفيس فييرا الذي يلعب مهاجما في الفريق الذي يقوده سيرجيو لوبيز وقع عقده يوم السبت، وقال عبر حسابه على "إنستغرام": "عقدي الأول مع أفضل ناد في العالم، سعيد جدا".
وكان إنزو، البالغ من العمر 13 عاما، أحد أكبر عوامل الجذب في منافسات الليغا لأندية الناشيئن والتي فاز بها ريال مدريد.
ويتمتع إنزو بلياقة بدنية قوية ويتميز بأسلوبه الفني وغزارة أهدافه وانضم مؤخرا لفريق ريال مدريد تحت 14 عاما.
وغادر مارسيلو، الذي خاض 546 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه في عام 2007، صفوف ريال نهاية الموسم الماضي وهو اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ النادي الممتد على مدار 120 عاما بحصده 25 لقبا بما في ذلك خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.
ورفض اللاعب البالغ من العمر 34 عاما الاعتزال وأبدى رغبته في مواصلة اللعب في أوروبا بدلا من العودة إلى البرازيل، لينضم إلى أولمبياكوس اليوناني.
وأعلن أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني في سبتمبر/أيلول الماضي تعاقده مع الظهير البرازيلي دون أن يكشف عن تفاصيل عقد اللاعب لكن وسائل إعلام يونانية ذكرت أن اللاعب الدولي البرازيلي السابق وقع عقدا لمدة عام مع خيار التمديد لعام آخر.
ورحل مارسيلو عن بطل أوروبا والليغا بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة وكان قائدا للفريق هذه المرة، ليصل إلى لقبه 25 مع النادي بعد التفوق 1-صفر على ليفربول في باريس في مايو/آيار الماضي.
رغم أن مارسيلو كان لاعبا أساسيا خلال أغلب مسيرته في ريال، فقد ظهر في فترات قليلة في المواسم الأخيرة ولم يشارك سوى في 12 مباراة في الدوري خلال موسم 2021-2022.