إنزو نجل مارسيلو يوقع عقده الاحترافي الأول مع ريال مدريد

وقع إنزو نجل النجم البرازيلي مارسيلو عقده الأول مع ريال مدريد ليصبح أحد لاعبي أكاديمية النادي الملكي، الذي لم يتردد في التعاقد مع اللاعب وحمايته ليكون أحد نجومه في المستقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إنزو ألفيس فييرا الذي يلعب مهاجما في الفريق الذي يقوده سيرجيو لوبيز وقع عقده يوم السبت، وقال عبر حسابه على "إنستغرام": "عقدي الأول مع أفضل ناد في العالم، سعيد جدا".

وكان إنزو، البالغ من العمر 13 عاما، أحد أكبر عوامل الجذب في منافسات الليغا لأندية الناشيئن والتي فاز بها ريال مدريد.

ويتمتع إنزو بلياقة بدنية قوية ويتميز بأسلوبه الفني وغزارة أهدافه وانضم مؤخرا لفريق ريال مدريد تحت 14 عاما.