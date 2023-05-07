ماذا قال فاسكيز لفينيسيوس بعد مشاداته مع لاعبي أوساسونا؟ (فيديو)
كشف فيديو تم تداوله من إحدى القنوات الإسبانية التي نقلت كواليس وأجواء نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي جمع بين ريال مدريد ونظيره أوساسونا، مساء السبت، عن كلمات وجَّهها لوكاس فاسكيز إلى زميله في "الميرنغي"، فينيسيوس جونيور في محاولة لتهدئته بعد الاحتكاكات بينه وبين لاعبي الخصم.
وتوّج فينيسيوس مع ريال مدريد، أمس السبت، بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا 2-1، ويعد هذا اللقب الأول في كأس الملك للبرازيلي الشاب مع ريال مدريد.
ولكن نشبت مشادة بين دكة بدلاء أوساسونا، وفينيسيوس، عقب صافرة نهاية الشوط الأول، بين الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وبحسب ما ذكرته التقارير الإسبانية، فقد وقع شجار أثناء توجّه اللاعبين إلى غرفة تغيير الملابس، حيث تحدث تشيمي أفيلا، لاعب أوساسونا، بلهجة عتاب مع فينيسيوس على شيء ما، قبل أن يتدخل زملاء كلا اللاعبين لإبعادهما عن بعضهما، إذ حاول بدلاء أوساسونا الاشتباك مع اللاعب البرازيلي.
ووفقًا للفيديو المتداول مع أحداث الشوط الثاني، فقد قام فاسكيز بالتوجّه للنجم البرازيلي والتحدث معه وتحفيزه، قائلًا: "كل ما يريدونه هو إخراجك من المباراة"، في إشارة إلى محاولة شحنه وإبعاد تركيزه عن اللقاء.
من جانبه، طالب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، حماية لاعب الفريق فينيسيوس جونيور، مِن الاستفزازات التي يتعرَّض لها في المباريات من قِبل لاعبي الفرق المنافسة.
وحصل فينيسيوس على 10 إنذارات في الموسم الحالي، ونال عقوبة الإيقاف في مباراتين ببطولة الدوري الإسباني.
وقال بيريز بعد نهاية مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا للتلفزيون الإسباني: "فينيسيوس هو الأفضل في مركزه بالوقت الحالي، من الصعب إيقافه ومَن يدافع ضده يرتكب الكثير من الأخطاء".
وأضاف: "عليك دائمًا كشخص أن تدافع عن اللاعبين أصحاب المهارات الرائعة والتي تُمتع الجماهير في مباريات كرة القدم".