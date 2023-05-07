ماذا قال فاسكيز لفينيسيوس بعد مشاداته مع لاعبي أوساسونا؟ (فيديو)

كشف فيديو تم تداوله من إحدى القنوات الإسبانية التي نقلت كواليس وأجواء نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي جمع بين ريال مدريد ونظيره أوساسونا، مساء السبت، عن كلمات وجَّهها لوكاس فاسكيز إلى زميله في "الميرنغي"، فينيسيوس جونيور في محاولة لتهدئته بعد الاحتكاكات بينه وبين لاعبي الخصم.

وتوّج فينيسيوس مع ريال مدريد، أمس السبت، بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا 2-1، ويعد هذا اللقب الأول في كأس الملك للبرازيلي الشاب مع ريال مدريد.

ولكن نشبت مشادة بين دكة بدلاء أوساسونا، وفينيسيوس، عقب صافرة نهاية الشوط الأول، بين الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا.