بدءًا من 2024.. بيريز يريد بناء حقبة جديدة في ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يستهدف بناء حقبة جديدة في "الميرنغي" بدءًا من موسم 2024.
وأوضحت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها أن، بيريز يخطط للتعاقد مع 3 لاعبين كبار وهم: الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وجود بيلينغهام، نجم بروسيا دورتموند.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع اقتراب نهاية مسيرة كريم بنزيما مع "الميرنغي"، فإن الإدارة تسعى بقوة للتعاقد مع هالاند في 2024، خاصة وأن عقد بنزيما صاحب الـ35 عاما ينتهي بنهاية الموسم الجاري وسيتم التجديد لعام إضافي آخر.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه بعد تجديد عقد بنزيما لعام آخر، ستقوم إدارة ريال مدريد بالتحرك نحو التعاقد مع هالاند، وأنها تنتظر للصيف المقبل لضم اللاعب بمبلغ أقل إذا تم تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع المان سيتي الذي يمتد حتى صيف 2027.
وأشارت تقارير سابقة، إلى أنه في حال عدم نجاح اللاعب في الضغط على ناديه لتفعيل العقد، فإن ريال مدريد سيجهز عرضًا قويًّا سيجعل هالاند أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، إذ وضع النادي ميزانية تتراوح بين 220 إلى 240 مليون يورو لضم هالاند من صفوف الفريق الإنجليزي.
مبابي
أما مبابي، فهو دائمًا ما يرتبط اسمه بالانتقال للفريق رغم فشل الأمر سابقًا وتجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، لكن عدة تقارير أكدت أن النجم الفرنسي يملك في عقده خيار بأنه في عام 2024 يمكن إلغاء الصفقة، إذ جدد لـ3 مواسم، لكن الموسم الثالث خيار شخصي يُمكنه فيه التجديد أو الرفض، لذا سيكون قادرًا على المغادرة إذا رغب في ذلك، وهو ربما الخيار الذي يتمناه بيريز.
بيلينغهام
وبرز أخيرًا اسم النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم وسط فريق بروسيا دورتموند، إذ تتصارع عدة أندية أوروبية لضمه في الميركاتو المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أخيرًا، فإن ريال مدريد بدأ بالفعل المفاوضات مع وكلاء اللاعب، ويثقون برغبة بيلينغهام في ارتداء قميص الملكي، حيث يريد دورتموند 150 مليون يورو، بينم الفريق الإسباني سيقدم عرضًا بين 110 و115 مليون يورو، و35 أو 40 مليونا كمتغيرات.
ويستعد الريال لمواجهة نظيره بلد الوليد، يوم الأحد الموافق الـ2 من أبريل المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ريال مدريد يبتعد عن صدارة الدوري الإسباني بـ12 نقطة، وخسر ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة على ملعبه، ويستعد للقاء الإياب، وكذلك مواجهة تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.