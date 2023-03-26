بدءًا من 2024.. بيريز يريد بناء حقبة جديدة في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يستهدف بناء حقبة جديدة في "الميرنغي" بدءًا من موسم 2024.

وأوضحت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها أن، بيريز يخطط للتعاقد مع 3 لاعبين كبار وهم: الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وجود بيلينغهام، نجم بروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع اقتراب نهاية مسيرة كريم بنزيما مع "الميرنغي"، فإن الإدارة تسعى بقوة للتعاقد مع هالاند في 2024، خاصة وأن عقد بنزيما صاحب الـ35 عاما ينتهي بنهاية الموسم الجاري وسيتم التجديد لعام إضافي آخر.