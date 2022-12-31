فينيسيوس جونيور ينتقد رابطة الدوري الإسباني بسبب العنصرية.. والليغا ترد

اتهم فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، اليوم السبت، رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدم تحريك ساكن لمواجهة "العنصريين" في المباريات.

وأدانت الرابطة في بيان جميع أشكال الكراهية وقالت إنها تتابع حالات العنصرية في المباراة.

وبدا أن اللاعب البرازيلي تعرض لإساءات عنصرية من جانب الجماهير التي ألقت بأغراض اتجاهه أثناء استبداله في فوز ريال مدريد 2-صفر على بلد الوليد، أمس الجمعة، في ملعب خوسيه زوريا.

وكتب فينيسيوس على تويتر: "لا يزال العنصريون يتوجهون للملاعب ويتابعون أكبر ناد في العالم عن كثب ورابطة الدوري لا تزال لا تحرك ساكنا".

وأضاف: "سأظل مرفوع الرأس وسأواصل الاحتفال بانتصاراتي وانتصارات ريال".

وتعرض اللاعب البالغ عمره 22 عاما للإساءة في سبتمبر أيلول الماضي، عندما ظهرت جماهير أتلتيكو مدريد في مقاطع مصورة توجه هتافات عنصرية بحقه في محيط ملعب واندا متروبوليتانو قبل مواجهة الفريقين.