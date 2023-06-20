ليفاندوفسكي يتحدث عن موعد اعتزاله وتطور تشافي هيرنانديز
تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، عن موعد اعتزاله النهائي لعالم كرة القدم، مع وصوله في شهر أغسطس الماضي إلى 35 عامًا.
ويلعب ليفاندوفسكي منذ الموسم الماضي مع برشلونة بعد انتقاله من صفوف بايرن ميونخ، ونجح في تسجيل 23 هدفًا في الدوري الإسباني وحصل على لقب الهداف.
وقال ليفاندوفسكي، في حواره مع قناة "كانال+" البولندية، اليوم الثلاثاء: "بالتأكيد موعد اعتزالي قريب، من الممكن جدًا أن يحدث ذلك في برشلونة، لأنني أشعر بالراحة مع أسرتي في هذه المدينة".
وعن اقتناصه لقب هداف الدوري الإسباني الموسم المنقضي، أشار: "كنت أتوقع أنني سأسجل أهدافًا أقل من التي سجلتها بخمسة أو ستة أهداف، لأنني كان لي أدوار مهمة أخرى في المباريات وليس فقط التسجيل".
وعن توقعاته للموسم المقبل، أوضح: "علينا أن نقاتل بقوة من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا، كانت هذه المشكلة الوحيدة التي واجهتنا في الموسم الماضي".
وتطرق للحديث عن مدربه تشافي هيرنانديز، قائلا: "لديه أفكار وخطط خاصة يريد تطبيقها في كرة القدم، يعرف كيف يتصرف ويتخذ القرارات في كل لحظة نمر بها خلال الموسم، تشافي مدرب يتطور بسرعة، ويأخذ قفزات سريعة كبيرة في مهنته".
وتابع: "كان الدور الثاني للدوري الموسم الماضي مختلفًا تمامًا عن الدور الأول، فزنا بالعديد من المباريات بنتيجة صعبة، مثل 1-0، وصلنا فيها مرة أو مرتين فقط وسجلنا".
وشدد: "لم تكن بطولة سهلة، كنا نهاجم بعدد قليل من اللاعبين؛ نظرًا لأن معظمهم ليست لديه خبرة كافية في المنافسة على بطولة مثل الدوري الإسباني، كان الضغط كبيرًا، كون لاعبين كثيرين يفتقدون للثقة ولم يفوزوا من قبل بهذا اللقب".