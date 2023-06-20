ليفاندوفسكي يتحدث عن موعد اعتزاله وتطور تشافي هيرنانديز

تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، عن موعد اعتزاله النهائي لعالم كرة القدم، مع وصوله في شهر أغسطس الماضي إلى 35 عامًا.

ويلعب ليفاندوفسكي منذ الموسم الماضي مع برشلونة بعد انتقاله من صفوف بايرن ميونخ، ونجح في تسجيل 23 هدفًا في الدوري الإسباني وحصل على لقب الهداف.

وقال ليفاندوفسكي، في حواره مع قناة "كانال+" البولندية، اليوم الثلاثاء: "بالتأكيد موعد اعتزالي قريب، من الممكن جدًا أن يحدث ذلك في برشلونة، لأنني أشعر بالراحة مع أسرتي في هذه المدينة".