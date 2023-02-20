سبورت: برشلونة يفكر بقوة في تجديد عقد تشافي

وأوضحت الصحيفة، أنه مع مواصلة مسيرة برشلونة على الطريق الصحيح في الدوري، فإن أولوية النادي هي الفوز بالمسابقات المحلية (الدوري والكأس)، لكن أوروبا تولد دائمًا جاذبية خاصة، رغم أنه لا توجد أي ضمانة على قدرة الفريق على إقصاء مانشستر يونايتد بعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب في كامب نو.

ويسعى برشلونة للعودة للألقاب، خاصة بعد تحقيق لقبين فقط في آخر ثلاثة مواسم، لذا فإن الاقتراب من الألقاب هو شيء لم يحققوه مؤخرًا.

وتابع التقرير: "نظرًا لأهمية تشافي في مسيرة الفريق حتى الآن، حيث إنه هو من يحدد التشكيلة ويقوم بالتعاقدات ويقرر التشكيلة الأساسية ويقوم بكل ما هو فني في الفريق، يفكر النادي الكتالوني بالفعل في تجديد عقد قائده السابق".

ويتبقى أمام تشافي عام آخر على نهاية عقده ومع اقتراب النادي من حصد لقب أو لقبين على الأقل خلال الموسم الحالي بات الإبقاء على تشافي أمرا مهما.

وبدأ ماتيو أليماني، المدير الرياضي، في تقديم أدلة على رغبة الرئيس خوان لابورتا في بقاء تشافي بقوله "لا أحد يتخيل برشلونة دون تشافي. نحن سعداء بوجوده معنا وأتمنى أن يستمر هنا لسنوات عديدة أخرى".