سبورت: برشلونة يفكر بقوة في تجديد عقد تشافي
كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الإثنين، على أن الإدارة بقيادة خوان لابورتا، تسعى بكل قوة لتجديد عقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، رغم استمراره حتى 30 يونيو 2024.
ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 59 نقطة ويتقدم بثماني نقاط على ريال مدريد ثاني الترتيب و16 نقطة على ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث، ولم يسبق أن خسر برشلونة لقب الدوري بعد تفوقه بثماني نقاط على الأقل عن أقرب منافسيه.
وأوضحت الصحيفة، أنه مع مواصلة مسيرة برشلونة على الطريق الصحيح في الدوري، فإن أولوية النادي هي الفوز بالمسابقات المحلية (الدوري والكأس)، لكن أوروبا تولد دائمًا جاذبية خاصة، رغم أنه لا توجد أي ضمانة على قدرة الفريق على إقصاء مانشستر يونايتد بعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب في كامب نو.
ويسعى برشلونة للعودة للألقاب، خاصة بعد تحقيق لقبين فقط في آخر ثلاثة مواسم، لذا فإن الاقتراب من الألقاب هو شيء لم يحققوه مؤخرًا.
وتابع التقرير: "نظرًا لأهمية تشافي في مسيرة الفريق حتى الآن، حيث إنه هو من يحدد التشكيلة ويقوم بالتعاقدات ويقرر التشكيلة الأساسية ويقوم بكل ما هو فني في الفريق، يفكر النادي الكتالوني بالفعل في تجديد عقد قائده السابق".
ويتبقى أمام تشافي عام آخر على نهاية عقده ومع اقتراب النادي من حصد لقب أو لقبين على الأقل خلال الموسم الحالي بات الإبقاء على تشافي أمرا مهما.
وبدأ ماتيو أليماني، المدير الرياضي، في تقديم أدلة على رغبة الرئيس خوان لابورتا في بقاء تشافي بقوله "لا أحد يتخيل برشلونة دون تشافي. نحن سعداء بوجوده معنا وأتمنى أن يستمر هنا لسنوات عديدة أخرى".
وأوضحت الصحيفة: "لقد افترض برشلونة بالفعل أن تشافي سيستمر كمدرب خلال فترة لابورتا، بالطريقة نفسها التي تعامل فيها خلال فترته الرئاسية الأولى في وجود فرانك ريكارد ثم بيب غوارديولا، الآن يريد الاستمرار على المنوال نفسه مع رونالدو كومان وتشافي".
وقاد تشافي "البلوغرانا" في 34 مباراة حتى الآن، فاز في 26 وتعادل في 4 وخسر مثلها، وحقق بطولة وحيدة وهي كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد في البطولة التي أقيمت بالسعودية.