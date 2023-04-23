ميسي يصل برشلونة مع 15 حقيبة سفر

وأضاف: "بالنظر إلى الزيارات السابقة، ميسي هذه المرة خرج من باب مختلف من المطار حرصا على ألا يراه أحد في برشلونة".

وتابع: "ميسي أقرب أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى برشلونة، ولكن علينا أن نكون حذرين الأيام المقبلة لأن هناك تحركات قد تحدث".

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، في انتظار تحديد قائد الأرجنتين لوجهته المقبله أو التجديد مع فريقه الحالي.