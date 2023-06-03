ريال مدريد يعلن رسميًا رحيل ماريانو دياز عن صفوف الفريق

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا رحيل ماريانو دياز عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي، اليوم السبت: "يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه لماريانو، اللاعب الذي انتمى إلى أكاديميتنا من 2011 إلى 2016 وإلى الفريق الأول لمدة 6 مواسم، والتي فاز فيها بـ13 لقبًا".

وأضاف النادي: "ريال مدريد يتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".