ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقتنص فوزا قاتلا على حساب أوساسونا في مباراة مثيرة

اقتنص فريق برشلونة فوزا قاتلا على حساب نظيره أوساسونا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "أل سادار" ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أوساسونا مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق دافيد غارسيا.

وتعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي للطرد بعد نيله الكارت الأصفر الثاني في اللقاء مع الدقيقة 31.

كما اعترض زميله جيرارد بيكيه، والذي كان بديلا في أخر مبارياته مع البارسا، على الحكم بين شوطي اللقاء، ليقوم الحكم بطرده هو الآخر.

وفي الدقيقة 48 أدرك بيدري التعادل لبرشلونة.

ولكن في الدقيقة 85 انتفض برشلونة عن طريق لاعبه رافينيا ليسجل هدفا قاتلا للبلوغرانا بعد عرضية مذهلة من دي يونغ.

بهذه النتيجة، وصل رصيد برشلونة إلى النقطة 37 محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد أوساسونا عند النقطة 23 في المركز السادس.