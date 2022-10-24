أول تعليق من باريس سان جيرمان حول تسريب عقد مبابي

نفى باريس سان جيرمان ما ورد في تقرير لصحيفة "لوباريزيان" يفيد بأن كيليان مبابي سيحصل على إجمالي 630 مليون يورو في عقده الجديد ويفكر في اتخاذ إجراء قانوني.

وفي مايو الماضي وقع مبابي عقدا جديدا مع باريس سان جيرمان يبقيه مع فريقه لـ3 مواسم جديدة، علما أن العقد السابق كان ينتهي في 30 يونيو 2022، حيث كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد.

وحسب "لوباريزيان" فإن مبابي البالغ من العمر 23 عاما سيحصل على إجمالي 630 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرا على الإطلاق.

وقال باريس سان جيرمان في بيان اليوم الإثنين: "باريس سان جيرمان ينفى القصة المزعومة لأنها جاءت قبل ساعات قليلة من مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا، لكن النادي لن ينساق لإبداء المزيد من التعليقات".

وأضاف: "الجميع في النادي يركز بإيجابية على مباراة دوري الأبطال المقبلة التي ستقام الثلاثاء".

وحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن باريس سان جيرمان يفكر أيضًا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

ووفقًا للصحيفة "لوباريزيان" يحصل مبابي على 72 مليون يورو بشكل صافٍ كراتب سنوي.

وأضافت أن مبابي حصل على 180 مليون يورو كمكافأة توقيع عقد ويحصل عليها على 3 دفعات.

وأشارت "لوباريزيان" إلى أن مكافأة الولاء ستُدفع لمبابي بعد كل نافذة انتقالات صيفية، بواقع 70 مليون يورو، ثم 80 مليون يورو، ثم 90 مليون يورو.

أما صحيفة "ليكيب" فقد ذكرت أن عقد مبابي الجديد لمدة 3 سنوات تخطى ما تقاضاه ليونيل ميسي من برشلونة في عقده الأخير (4 سنوات)، وبذلك أصبح أعلى عقد في التاريخ.

وكانت العديد من التقارير تشير إلى أن مبابي على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان في مايو حتى يونيو 2025.