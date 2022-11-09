لحظة طرد روبرت ليفاندوفسكي (فيديو)

وبعد مرور 13 جولة، لم يحصل فيها ليفاندوفسكي على أية بطاقة، حصل في مباراة اللية على بطاقتين متتاليتين، ليتلقى الطرد الأول له في الموسم.

وتشير النتيجة حاليا إلى تقدم أوساسونا بهدف دون رد.

وتعرض ليفاندوفسكي لـ3 عمليات طرد خلال مبارياته الـ877 في مسيرته بكرة القدم الاحترافية.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري، برصيد 34 نقطة، جمعها من 13 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 11 لقاء، والتعادل في مباراة، وهزم في مثلها.

ويأتي فريق أوساسونا في المركز الخامس، يرصيد 23 نقطة، حصدها من 13 لقاء، بعدما حقق الانتصار في 7 مباريات، وتعادل في مباراتين، وهزم في 4 مواجهات.