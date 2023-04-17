لابورتا رئيس برشلونة يشن هجومًا على ريال مدريد

عقد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الإثنين، لمناقشة القضية الخاصة بخوسيه إنريكي نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بالدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة اتهامات من المدعي العام الإسباني بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيغريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية.

وقال لابورتا: "عقدنا مؤتمرًا صحفيًّا لإيضاح العديد من الأمور التي تقال ولا تمت لنا بصلة، على مدار تاريخ النادي في 123 عامًا كان برشلونة دائمًا مثالًا يحتذى في اللعب النظيف داخل الملعب وخارجه".

وأضاف: "حينما أثير هذا الجدل بشأن قضية نيغريرا في وسائل الإعلام كنا متأكدين أنها كانت حملة ضد نادي برشلونة، ولم تأت بمحض الصدفة، لكننا قمنا بفتح تحقيق عبر شركة مستقلة".