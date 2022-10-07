وفاة مشجع وإلغاء مباراة بوكا جونيورز وخيمناسيا لابلاتا بسبب الغاز المسيل للدموع (فيديو وصور)

توفي مشجع وتوقفت مباراة في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم في الأرجنتين بين فريقي خيمناسيا لابلاتا وبوكا جونيورز، أمس الخميس؛ بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج الاستاد، لكن تأثيره امتد إلى الملعب ولم يتمكن اللاعبون من الاستمرار في المباراة بسبب صعوبة التنفس نتيجة لذلك.

ولم تتضح بعد تفاصيل وملابسات الوفاة، لكن سيرجيو بيرني المسؤول الأمني عن منطقة العاصمة بوينس آيرس قال للتلفزيون المحلي، إن المشجع توفي بسبب مشكلة في القلب بينما كان يغادر استاد خوان كارميلو زيريو في لابلاتا.