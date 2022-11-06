رغم الاعتزال.. تشافي قد يستدعي بيكيه لمباراة برشلونة وأوساسونا
أفادت صحيفة "سبورت" بأن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد يستدعي جيرارد بيكيه لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني رغم اعتزال الأخير.
وبحسب الصحيفة، فإن جوليس كوندي غير جاهز، ولن يدخل قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا، كما أنه إريك غارسيا يعاني من انزعاجات وغير قادر على لعب 90 دقيقة، بينما عاد آندريس كريستنسن للتو من الإصابة.
وأوضحت أنه ربما نرى بيكيه للمرة الأخيرة أمام أوساسونا.
وكان بيكيه قد أعلن، يوم الخميس الماضي، اعتزال كرة القدم، وأن مواجهة ألميريا التي لعبت، أمس السبت، هي الأخيرة له مع النادي الكتالوني.
وتدرج بيكيه، الذي يبلغ حاليًا من العمر 35 عامًا، في فئات برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، صيف العام 2004، ولعب معارًا من النادي الإنجليزي لريال سرقسطة موسم 2006/2007، قبل أن يعود لبرشلونة، صيف 2008.
وكان بيكيه أحد عناصر الجيل التاريخي لبرشلونة الذي نال السداسية التاريخية موسم 2008/2009، مع بيب غوارديولا، والخماسية موسم 2014/2015 مع لويس إنريكي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن بيكيه شارك في 616 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة سجل فيها 53 هدفًا وصنع 15.
وكان من أبرز الإنجازات له مع الفريق الفوز بـ8 ألقاب في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و7 في كأس إسبانيا.