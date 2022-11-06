رغم الاعتزال.. تشافي قد يستدعي بيكيه لمباراة برشلونة وأوساسونا

وتدرج بيكيه، الذي يبلغ حاليًا من العمر 35 عامًا، في فئات برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، صيف العام 2004، ولعب معارًا من النادي الإنجليزي لريال سرقسطة موسم 2006/2007، قبل أن يعود لبرشلونة، صيف 2008.

وكان بيكيه أحد عناصر الجيل التاريخي لبرشلونة الذي نال السداسية التاريخية موسم 2008/2009، مع بيب غوارديولا، والخماسية موسم 2014/2015 مع لويس إنريكي.