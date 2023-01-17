صحف رياضية: غافي شاب من ذهب.. وريال مدريد على حافة الهاوية

ركزت الصحيفة على رغبة آرسنال التعاقد مع ديكلان رايس وكتبت " سيدفع آرسنال أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني مقابل ديكلان رايس بعد أن جعله هدف الانتقالات الأول".

الصحيفة اهتمت باتفاق مانشستر يونايتد مع نجمه ماركوس راشفورد لتجديد عقده وكتبت " أموال راشفورد ، انتهت المحادثات ب300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ".