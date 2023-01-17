غافي.
غافي.
إسبانيا

صحف رياضية: غافي شاب من ذهب.. وريال مدريد على حافة الهاوية

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: غافي شاب من ذهب

ركزت الصحيفة على ريال مدريد بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني وكتبت " ضربة كأس السوبر الإسباني لن تغير  خطط ريال مدريد " و " شيء من الدهشة ".

الصحيفة اهتمت بغافي نجم برشلونة وكتبت "غافي شاب من ذهب ".

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وسعيه للتعاقد مع ممفيس ديباي وكتبت " اجتماع من أجل ممفيس ديباي ".

سبورت: الخطة الجديدة لتشافي عملت

ركزت الصحيفة على تألق غافي برفقة برشلونة وكتبت "غافي عملاق".

كما اهتمت الصحيفة ببرشلونة وخطة تشافي هيرنانديز وكتبت "الخطة الجديدة لتشافي عملت".

كما اهتمت بريال مدريد قبل مباراة الكأس أمام فياريال وكتبت "خوف في ريال مدريد من الإقصاء في مباراة كأس ملك إسبانيا ."

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال للدور القادم من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

غلاف صحيفة سبورت اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الثلاثاء.

موندو ديبورتيفو: غافي ذهب خالص

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتألق غافي وكتبت "غافي ذهب خالص " و " كاراسكو و بروزوفيتش هما الأولوية ".

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وكتبت " ريال مدريد على حافة الأزمة ".

كما اهتمت ببطولة أستراليا المفتوحة وكتبت " فوز متعب لنادال في 3 ساعات و41 دقيقة ".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.

آس: ليفاندوفسكي قناص

ركزت الصحيفة على ريال مدريد بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة وكتبت " إلى ركن التفكير ".

الصحيفة تحدثت عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت " نادال يبدأ بشكل جيد ".

الصحيفة اهتمت بلقاءات كأس ملك إسبانيا ريال سوسيداد – ريال مايوركا وديبورتيفو ألافيس – إشبيلية.

كما اهتمت بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت " ليفاندوفسكي قناص: 20 هدفًا في 22 مباراة رسمية ".

غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء.

ذا صن: أموال راشفورد

ركزت الصحيفة على رغبة آرسنال التعاقد مع ديكلان رايس وكتبت " سيدفع آرسنال أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني مقابل ديكلان رايس بعد أن جعله هدف الانتقالات الأول".

الصحيفة اهتمت باتفاق مانشستر يونايتد مع نجمه ماركوس راشفورد لتجديد عقده وكتبت " أموال راشفورد ، انتهت المحادثات ب300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء.

ليكيب: ديوكوفيتش يعود لمنزله

ركزت الصحيفة على حوارها مع ليزارازو الدولي الفرنسي السابق وكتبت " ليزارازو : زين الدين زيدان يستحق الاهتمام والتقدير أكثر من ديشامب ".

الصحيفة اهتمت بعودة الصربي نوفاك ديوكوفيتش لبطولة أستراليا المفتوحة وكتبت " ديوكوفيتش يعود لمنزله". 

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني

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