صحف رياضية: غافي شاب من ذهب.. وريال مدريد على حافة الهاوية

ركزت الصحيفة على ريال مدريد بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني وكتبت " ضربة كأس السوبر الإسباني لن تغير خطط ريال مدريد " و " شيء من الدهشة ".الصحيفة اهتمت بغافي نجم برشلونة وكتبت "غافي شاب من ذهب ".كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وسعيه للتعاقد مع ممفيس ديباي وكتبت " اجتماع من أجل ممفيس ديباي "..ركزت الصحيفة على تألق غافي برفقة برشلونة وكتبت "غافي عملاق".كما اهتمت الصحيفة ببرشلونة وخطة تشافي هيرنانديز وكتبت "الخطة الجديدة لتشافي عملت".كما اهتمت بريال مدريد قبل مباراة الكأس أمام فياريال وكتبت "خوف في ريال مدريد من الإقصاء في مباراة كأس ملك إسبانيا ."الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال للدور القادم من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس..ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتألق غافي وكتبت "غافي ذهب خالص " و " كاراسكو و بروزوفيتش هما الأولوية ".الصحيفة اهتمت بريال مدريد وكتبت " ريال مدريد على حافة الأزمة ".كما اهتمت ببطولة أستراليا المفتوحة وكتبت " فوز متعب لنادال في 3 ساعات و41 دقيقة "..ركزت الصحيفة على ريال مدريد بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة وكتبت " إلى ركن التفكير ".الصحيفة تحدثت عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت " نادال يبدأ بشكل جيد ".الصحيفة اهتمت بلقاءات كأس ملك إسبانيا ريال سوسيداد – ريال مايوركا وديبورتيفو ألافيس – إشبيلية.كما اهتمت بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت " ليفاندوفسكي قناص: 20 هدفًا في 22 مباراة رسمية "..ركزت الصحيفة على رغبة آرسنال التعاقد مع ديكلان رايس وكتبت " سيدفع آرسنال أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني مقابل ديكلان رايس بعد أن جعله هدف الانتقالات الأول".الصحيفة اهتمت باتفاق مانشستر يونايتد مع نجمه ماركوس راشفورد لتجديد عقده وكتبت " أموال راشفورد ، انتهت المحادثات ب300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع "..ركزت الصحيفة على حوارها مع ليزارازو الدولي الفرنسي السابق وكتبت " ليزارازو : زين الدين زيدان يستحق الاهتمام والتقدير أكثر من ديشامب ".الصحيفة اهتمت بعودة الصربي نوفاك ديوكوفيتش لبطولة أستراليا المفتوحة وكتبت " ديوكوفيتش يعود لمنزله".