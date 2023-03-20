اشتباك بين تيناس حارس برشلونة وكارفخال نجم ريال مدريد عقب الكلاسيكو (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر اندلاع اشتباك بين أرناو تيناس، حارس مرمى برشلونة، وداني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، عقب مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.

وسجل البديل فرانك كيسيه هدفًا في الوقت بدل الضائع لينتزع برشلونة الفوز 2-1 من غريمه ريال مدريد في كامب نو قاطعًا خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.