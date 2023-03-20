اشتباك بين تيناس حارس برشلونة وكارفخال نجم ريال مدريد عقب الكلاسيكو (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر اندلاع اشتباك بين أرناو تيناس، حارس مرمى برشلونة، وداني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، عقب مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.
وسجل البديل فرانك كيسيه هدفًا في الوقت بدل الضائع لينتزع برشلونة الفوز 2-1 من غريمه ريال مدريد في كامب نو قاطعًا خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
ووفقًا للفيديو المتداول، والذي ظهر أنه تم تصويره من المدرجات، فقد شوهد كارفخال يتجه نحو أرناو تيناس ويوجّه له بعض العبارات واضعًا يده حول عنقه؛ ما أغضب الحارس الشاب، والذي انفعل بشدة وكاد يشتبك مع نجم ريال مدريد بالأيدي، لولا تدخل لاعبي المرينغي وأبرزهم تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، وأراوخو وجوردي ألبا، نجما برشلونة، وأعضاء الجهاز الفني لفض الاشتباك.
ومع تبقي 12 مباراة فقط على نهاية الدوري، رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام الريال، صاحب المركز الثاني، الذي توقف رصيده عند 56 نقطة.
ويلتقي الفريقان يوم الـ5 من أبريل المقبل مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا، علمًا بأن برشلونة فاز بمباراة الذهاب بهدف نظيف.