تقرير: لابورتا ناقش مع خورخي ميسي إمكانية عودة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة

وكشف شقيق ميسي، ماتياس، في بث مباشر على تطبيق "تويتش"، أن شقيقه البالغ من العمر 35 عامًا لن يعود إلى برشلونة في أي وقت قريب، ويجب أن يكون هناك تغيير كبير بما في ذلك رحيل الرئيس لابورتا.

وقال ماتياس: "لدي مقطع مصور يقول ميسي يجب أن يعود إلى برشلونة، وقلت، لن نعود إلى برشلونة، وإذا فعلنا ذلك سنقوم بتنظيف جيد للنادي من بينه طرد خوان لابورتا".

وحتى الآن لم يرغب لابورتا ولا برشلونة في إغلاق الباب أمام عودة محتملة لميسي إلى نادي برشلونة، على الرغم من أن قائد الأرجنتين عبر عن شكوكه، سواء في تصريحات ماتياس المثيرة للجدل أو كلمات خورخي الخاصة، الأسبوع الماضي، في برشلونة بشأن صعوبة عودة اللاعب لبرشلونة، إلا أن إمكانية عودة ليو كانت موجودة دائمًا.