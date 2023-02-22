تقرير: لابورتا ناقش مع خورخي ميسي إمكانية عودة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة
تناول ليونيل ميسي العشاء في برشلونة مع أصدقائه سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، لكن بعدها كشف برنامج "توت كوستا" على "راديو كتالونيا" عن لقاء خوان لابورتا، رئيس النادي، مع خورخي ميسي والد ووكيل أعمال مهاجم باريس سان جيرمان الحالي.
وفي اللقاء المذكور، وبحسب المعلومات الواردة من المحطة الإذاعية، تحدث كلاهما عن مستقبل اللاعب الذي ينتهي عقده، في 30 يونيو/حزيران المقبل، ولم يجدده بعد مع النادي الباريسي وكذلك التكريم الذي لا يزال معلقًا منذ رحيله عن برشلونة وحول التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها ماتياس ميسي منذ أسبوعين.
وكشف شقيق ميسي، ماتياس، في بث مباشر على تطبيق "تويتش"، أن شقيقه البالغ من العمر 35 عامًا لن يعود إلى برشلونة في أي وقت قريب، ويجب أن يكون هناك تغيير كبير بما في ذلك رحيل الرئيس لابورتا.
وقال ماتياس: "لدي مقطع مصور يقول ميسي يجب أن يعود إلى برشلونة، وقلت، لن نعود إلى برشلونة، وإذا فعلنا ذلك سنقوم بتنظيف جيد للنادي من بينه طرد خوان لابورتا".
وحتى الآن لم يرغب لابورتا ولا برشلونة في إغلاق الباب أمام عودة محتملة لميسي إلى نادي برشلونة، على الرغم من أن قائد الأرجنتين عبر عن شكوكه، سواء في تصريحات ماتياس المثيرة للجدل أو كلمات خورخي الخاصة، الأسبوع الماضي، في برشلونة بشأن صعوبة عودة اللاعب لبرشلونة، إلا أن إمكانية عودة ليو كانت موجودة دائمًا.
وسيعيد هذا الاجتماع بين لابورتا وخورخي ميسي فتح النقاش بشأن عودة ميسي، والذي سيكون أيضًا مشروطًا بخفض الراتب الذي يجب على برشلونة تنفيذه، في الصيف المقبل، والظروف الاقتصادية التي ستضعها رابطة الليغا.
ولكن تم اتخاذ الخطوة الأولى بالفعل، وقد يكون الاجتماع بين لابورتا ووالد ميسي أمرًا حيويًا لإعادة بناء الجسور بينهما.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي قد ينتقل للعب في إنتر ميامي الأمريكي أو لأحد أندية دوري روشن السعودي مثل الاتحاد أو الهلال الغريمين التقليديين للنصر الذي يلعب له حاليًا كريستيانو رونالدو الغريم التقليدي للنجم الأرجنتيني.