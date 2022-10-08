صحف رياضية: حوافز سرية لهالاند.. في يدي فينيسيوس.. وبيولي وأليغري بهدف واحد
شكلت مباريات، اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية أبرزها مباراة خيتافي وريال مدريد الذي يعرف غياب كريم بنزيما، وقمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وانتقاد يورغن كلوب بداية ليفربول الصادمة، ورغبة لاعبي مانشستر سيتي في مساعدة إيرلينغ هالاند على تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف بموسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.
كما اهتمت الصحف باعتزال الفرنسي فرانك ريبيري، واتفاق برشلونة على بيع أنطوان غريزمان لأتلتيكو مدريد، وتجديد نوتنغهام فورست عقد مدربه ستيف كوبر، واعتزال المتسابق الإسباني أليخاندرو فالفيردي، وتعادل ليون وتولوز في الدوري الفرنسي.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على لقاء خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني وغياب كريم بنزيما، وكتبت: "رودريغو في الهجوم".
كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وجيرونا، وكتبت: "غريزمان من الدقيقة 1".
الصحيفة اهتمت باحتفال الصحيفة بمنتخب إسبانيا أبطال العالم في كرة الماء، وكتبت: "كل ما يلمع الذهب".
سبورت
ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت: "اتصال مع دييغو دالوت" و"اتفاق نهائي بشأن غريزمان:20+4 مليون يورو" و"6 سنوات من البحث عن داني ألفيس الجديد".
الصحيفة اهتمت بلقاء خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "دون بنزيما ودون كورتوا للذهاب لخيتافي".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت: "تشافي يصحح الأخطاء" و"اتفاق بشأن غريزمان: أتلتيكو مدريد يدفع 20+4 مليون يورو".
الصحيفة اهتمت بلقاء خيتافي وريال مدريد وكتبت: "أنشيلوتي يحتفظ بكريم بنزيما للكلاسيكو لعدم المغامرة".
كما اهتمت براتب إيرلينغ هالاند الكبير في مانشستر سيتي، وكتبت: "حوافز سرية".
الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، وكتبت: "لقاء الحاجة للفوز في ميتروبوليتانو".
أس
ركزت الصحيفة على متسابق الدراجات الهوائية الإسباني أليخاندرو فالفيردي الذي يشارك في آخر سباق بمسيرته، وكتبت: "الرصاصة الأخيرة".
الصحيفة اهتمت بلقاء خيتافي، وريال مدريد، ولقاء أتلتيكو مدريد، وجيرونا في الدوري الإسباني، وكتبت: "في يدي فينيسيوس جونيور" و"الوضع الطبيعي الجديد لغريزمان".
الصحيفة اهتمت بفوز فالنسيا على أوساسونا 2/1، وكتبت: "أول فوز خارج الميدان لفالنسيا غاتوزو".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على انتقاد المدرب الألماني يورغن كلوب بداية فريقه ليفربول، وكتبت: "أدان كلوب البداية الصادمة لليفربول هذا الموسم".
الصحيفة تحدثت عن رغبة ريال مدريد ضم الإنجليزي جود بيلينغهام مقابل 87 مليون جنيه إسترليني".
واهتمت الصحيفة برغبة نجوم مانشستر سيتي مساعدة إيرلينغ هالاند على تحطيم الرقم القياسي للأهداف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "تم دعم هالاند لتحطيم الرقم القياسي لعدد أهداف الدوري الممتاز هذا الموسم".
كما اهتمت بتجديد نوتنغهام فوريست عقد مدربه ستيف كوبر، وكتبت: "كان كوبر لا يعرف شيئًا بشأن مستقبله قبل أن يحصل على تجديد عقد مفاجئ".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك ليون 1/1 أمام تولوز في الدوري الفرنسي وكتبت: "الشقاق الكبير".
الصحيفة اهتمت باعتزال النجم الفرنسي فرانك ريبيري وكتبت: "ريبيري يتوقف وليست نكتة".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على لقاء ميلان ويوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي وكتبت: "يوم سبت كبير" و"لياو – فلاهوفيتش: من يقود" و"بيولي وأليغري بهدف واحد الفوز".
الصحيفة اهتمت بالأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وكتبت: "لاوتارو مارتينيز يطارد الرقم".