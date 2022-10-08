صحف رياضية: حوافز سرية لهالاند.. في يدي فينيسيوس.. وبيولي وأليغري بهدف واحد

شكلت مباريات، اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية أبرزها مباراة خيتافي وريال مدريد الذي يعرف غياب كريم بنزيما، وقمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وانتقاد يورغن كلوب بداية ليفربول الصادمة، ورغبة لاعبي مانشستر سيتي في مساعدة إيرلينغ هالاند على تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف بموسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف باعتزال الفرنسي فرانك ريبيري، واتفاق برشلونة على بيع أنطوان غريزمان لأتلتيكو مدريد، وتجديد نوتنغهام فورست عقد مدربه ستيف كوبر، واعتزال المتسابق الإسباني أليخاندرو فالفيردي، وتعادل ليون وتولوز في الدوري الفرنسي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني وغياب كريم بنزيما، وكتبت: "رودريغو في الهجوم".

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وجيرونا، وكتبت: "غريزمان من الدقيقة 1".

الصحيفة اهتمت باحتفال الصحيفة بمنتخب إسبانيا أبطال العالم في كرة الماء، وكتبت: "كل ما يلمع الذهب".