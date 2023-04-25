تقرير: باريس سان جيرمان يخطط للموسم الجديد دون ميسي

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "تجديد عقد ميسي مع سان جيرمان وصل إلى طريق مسدود؛ لأن خورخي ميسي، والد ووكيل اللاعب، طلب من النادي الفرنسي زيادة في راتب النجم الأرجنتيني خصوصا بعد فوزه بكأس العالم 2022، وهذا هو ما يعيق المفاوضات".

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "باريس سان جيرمان يُخطط بالفعل للموسم المقبل دون وجود ميسي في قائمته، كما أن النادي لا يُخطط أبدا لرفع راتب ليو".

فيما نقلت الصحيفة عن بيئة النجم الأرجنتيني نفيهم بأن توقف مفاوضات التجديد بسبب مسألة الراتب، ولكنها أشارت إلى أنهم ينتظرون المشروع الرياضي الجديد للنادي، وخصوصا اسم المدرب الذي سيخلف كريستوف غالتييه".

واقترب غالتييه، من قيادة سان جيرمان إلى التتويج بلقب الدوري الفرنسي في أول موسم له بالمنصب، لكن الفريق خرج من كل من بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، من دور الـ16.

وتردد أن غالتييه، البالغ 56 عاما، يعيش فترته الأخيرة مع سان جيرمان، وأن النادي يدرس عددا من الأسماء البديلة لتعين مدرب جديد قبل موسم 2023-2024.