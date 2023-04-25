تقرير: باريس سان جيرمان يخطط للموسم الجديد دون ميسي
كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن سر الأزمة التي تقف حائلا بين نادي باريس سان جيرمان وتجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وينتهي تعاقد ميسي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وسط تقارير تؤكد عودته لصفوف برشلونة.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "تجديد عقد ميسي مع سان جيرمان وصل إلى طريق مسدود؛ لأن خورخي ميسي، والد ووكيل اللاعب، طلب من النادي الفرنسي زيادة في راتب النجم الأرجنتيني خصوصا بعد فوزه بكأس العالم 2022، وهذا هو ما يعيق المفاوضات".
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "باريس سان جيرمان يُخطط بالفعل للموسم المقبل دون وجود ميسي في قائمته، كما أن النادي لا يُخطط أبدا لرفع راتب ليو".
فيما نقلت الصحيفة عن بيئة النجم الأرجنتيني نفيهم بأن توقف مفاوضات التجديد بسبب مسألة الراتب، ولكنها أشارت إلى أنهم ينتظرون المشروع الرياضي الجديد للنادي، وخصوصا اسم المدرب الذي سيخلف كريستوف غالتييه".
واقترب غالتييه، من قيادة سان جيرمان إلى التتويج بلقب الدوري الفرنسي في أول موسم له بالمنصب، لكن الفريق خرج من كل من بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، من دور الـ16.
وتردد أن غالتييه، البالغ 56 عاما، يعيش فترته الأخيرة مع سان جيرمان، وأن النادي يدرس عددا من الأسماء البديلة لتعين مدرب جديد قبل موسم 2023-2024.
فيما شوهد ميسي مؤخرا في برشلونة، واجتمع على العشاء، مساء الإثنين، مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ثنائي برشلونة، وبيبي كوستا الرئيس السابق لمكتب خدمة اللاعبين في البارسا.
ونقلت صحيفة "سبورت" عن الصحفي الشهير جيرارد روميرو، أن إدارة نادي برشلونة كانت على علم باجتماع ميسي مع ألبا وبوسكيتس، كما أنها تنتظر معرفة تفاصيل اللقاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن عمل إدارة برشلونة من أجل التمهيد لعودة ميسي على المستوى الاقتصادي، ليس سرا، حيث يحاول خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، التخلص من قيود قانون اللعب المالي النظيف لضم النجم الأرجنتيني.