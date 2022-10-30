ميشيل مدرب جيرونا: هدف رودريغو المُلغى لريال مدريد كان صحيحًا

قال ميشيل مدرب جيرونا إن الهدف الذي سجله البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد في مباراة الفريقين وألغاه الحكم ماريو ميليرو لوبيز كان صحيحًا.

وقال ميشيل بعد المباراة: "كان لدي نفس هذا الهدف أمام ألميريا، وفي رأيي أنه هدف صحيح، وبالنسبة لي يجب ألا يكون هناك خطأ، لكن القاعدة تقول إنه لا يوجد شيء للاحتجاج، أعتقد أنه تجب مراجعة القوانين".