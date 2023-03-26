بدوري الدرجة الثالثة الإسباني.. إنقاذ لاعب من الموت داخل الملعب ونقله للمستشفى (فيديو)

وهرع لاعبو الفريقين له قبل أن تدخل سيارات الإسعاف لرعاية اللاعب وكان المشهد مروعًا، إذ بدأت الخدمات الطبية في العمل وأجرت محاولات الإنعاش. في هذه الأثناء، ونظراً لخطورة ما كان يحدث، انفجر بعض اللاعبين بالبكاء.

وبعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له، نقلته الخدمات الطبية إلى سيارة الإسعاف على نقالة، وفي اللحظة التي كان على وشك الدخول للسيارة يمكن رؤية اللاعب وهو ينهض ويحاول الخروج منها وهو مذهول بشكل واضح.

لكن تم نقل غوديلي إلى مستشفى جامعة رينا صوفيا، على بُعد أقل بقليل من عشر دقائق من الملعب، لكن بعد فترة وجيزة قرر الحكم إلغاء المباراة بعد موافقة الفريقين.