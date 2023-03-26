بدوري الدرجة الثالثة الإسباني.. إنقاذ لاعب من الموت داخل الملعب ونقله للمستشفى (فيديو)
شهدت مباراة قرطبة وريسينغ دي فيرول في المجموعة الأولى بدوري الدرجة الثالثة الإسباني لحظات صعبة في ملعب نويفو أركانغيل، حيث كانت المباراة تجمع بين صاحبي المركزين الثاني والسادس من أجل الصعود.
لكن توترت الأعصاب بعد 11 دقيقة من البداية والنتيجة كانت التعادل 1-1، حيث نسي الجميع صراع الفوز والاقتراب من الصعود لدوري الدرجة الثانية عندما سقط دراجيسا غوديلي، شقيق نيمانيا غوديلي، لاعب إشبيلية، على أرض الملعب.
وهرع لاعبو الفريقين له قبل أن تدخل سيارات الإسعاف لرعاية اللاعب وكان المشهد مروعًا، إذ بدأت الخدمات الطبية في العمل وأجرت محاولات الإنعاش. في هذه الأثناء، ونظراً لخطورة ما كان يحدث، انفجر بعض اللاعبين بالبكاء.
وبعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له، نقلته الخدمات الطبية إلى سيارة الإسعاف على نقالة، وفي اللحظة التي كان على وشك الدخول للسيارة يمكن رؤية اللاعب وهو ينهض ويحاول الخروج منها وهو مذهول بشكل واضح.
لكن تم نقل غوديلي إلى مستشفى جامعة رينا صوفيا، على بُعد أقل بقليل من عشر دقائق من الملعب، لكن بعد فترة وجيزة قرر الحكم إلغاء المباراة بعد موافقة الفريقين.
وقال الرئيس التنفيذي لقرطبة، خافيير غونزاليس كالفو، تعليقا على حالة دراجيسا غوديلي بعد إلغاء المباراة لوسائل الإعلام: "اللاعب مستقر وعانى من أزمة قلبية وتنفسية وسيبقى في المستشفى حتى التعافي".
وكانت بداية المباراة مثيرة للغاية بتسجيل هدفين بضربتي رأس، حيث تقدم راسينغ دي فيرول بهدف من فران مانزانارا بعد دقيقتين ثم أدرك قرطبة التعادل عبر ويلي أيضًا بضربة رأس.
لكن لا شك أن الجماهير شعرت بالصدمة إثر سقوط غوديلي، وما زاد من حزنها أنها تجمعت من أجل مشاهدة المباراة لكنها اضطرت لمغادرة الملعب بعد وقت قصير.