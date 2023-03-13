آخر تطورات حالة ياسين بونو الصحية بعد تعرضه لإغماء في مباراة إشبيلية وألميريا

غادر المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية، المستشفى ليواصل العلاج بمنزله بعد إصابته بإغماء في مواجهة ألميريا بدوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم الأحد.

واصطدم بونو، البالغ 31 عاما، بمدافع ألميريا سرديان بابيتش قبل أن يسقط فوق زميله أليكس تيليس في الدقيقة 32 ليخرج على محفة طبية. ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات كإجراء احترازي.

وقال إشبيلية إن بونو تعرض لإغماء واستبعد الأطباء حدوث مضاعفات لذا ترك المستشفى وعاد للمنزل.