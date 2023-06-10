فلورنتينو بيريز يرد على مشجع سأله عن موعد ضم مبابي إلى ريال مدريد (فيديو)
أثار فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الجدل بعد ظهور في مقطع مصور تم تداوله، اليوم السبت، مع أحد مشجعي "الميرنغي" يسأله عن موعد قدوم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى الفريق.
وفي العام الماضي، مدد مبابي عقده مع سان جيرمان حتى 2025، بينما ذكرت تقارير أن العقد يمتد لعامين فقط مع خيار التمديد لعام ثالث، ما يعني أن الموسم المقبل سيكون الأخير في عقد مبابي.
وتكهنت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها مؤخرا، بأن مبابي لن يفعل هذا البند، ما يهدد برحيله مجانا عن باريس في صيف 2024.
ووجه المشجع سؤالا صريحا إلى بيريز الذي بدا أنه في طريقه إلى أحد الأماكن، قائلا: "هل ستوقع مع مبابي؟"، ليرد رئيس ريال مدريد: "نعم.. ولكن ليس هذا العام".
ويسعى ريال مدريد إلى تعويض رحيل نجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي انضم للاتحاد السعودي، بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وكان ريال مدريد على وشك التعاقد مع كيليان مبابي في صيف العام الماضي، في صفقة انتقال حر، لكن اللاعب جدد عقده في النهاية مع باريس.
وكانت منصة “ريليفو” الإسبانية، ذكرت في تقرير لها مؤخرا أن بيريز يحلم ويهدف لتكوين خط هجومه من الثلاثي فينيسيوس جونيور، رودريغو جوس وأخيرًا كيليان مبابي، فهو يرى ضم الأخير كهدف له وليس مجرد أمنية.
وفاز مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي الأسبوع الماضي.
وأنهى فريق ريال مدريد هذا الموسم من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز 2022/2023، في المركز الثاني من جدول ترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة بطل الليغا.