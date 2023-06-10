فلورنتينو بيريز يرد على مشجع سأله عن موعد ضم مبابي إلى ريال مدريد (فيديو)

أثار فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الجدل بعد ظهور في مقطع مصور تم تداوله، اليوم السبت، مع أحد مشجعي "الميرنغي" يسأله عن موعد قدوم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى الفريق.

وفي العام الماضي، مدد مبابي عقده مع سان جيرمان حتى 2025، بينما ذكرت تقارير أن العقد يمتد لعامين فقط مع خيار التمديد لعام ثالث، ما يعني أن الموسم المقبل سيكون الأخير في عقد مبابي.

وتكهنت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها مؤخرا، بأن مبابي لن يفعل هذا البند، ما يهدد برحيله مجانا عن باريس في صيف 2024.