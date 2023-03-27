أتلتيكو مدريد يكثف مفاوضاته لضم داني سيبايوس
كشفت صحيفة "ماركا" أن داني سيبايوس، نجم ريال مدريد، اقترب بقوة من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، في الميركاتو المقبل، مع قرب نهاية عقده مع "الميرنغي".
وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليًّا مع إدارة النادي بشأن التجديد.
ووفقًا لما أوضحته الصحيفة الإسبانية، اليوم الإثنين، فإن ريال مدريد لم يرسل عرض التجديد إلى سيبايوس قبل 3 أشهر من انتهاء علاقته رسميًّا بالنادي الملكي.
وأكدت "ماركا" أن سيبايوس يحظى باهتمام عدة أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أتلتيكو مدريد أصبح يتصدر المشهد أخيرًا.
وأشارت: "مبعوث من أتليتكو مدريد تواصل مع المقربين من سيبايوس أكثر من مرة آخرها كان قبل أسبوعين لإقناعهم بعرض الفريق، فهم لا يريدون إهدار هذه الفرصة من أيديهم".
وذكرت أن سيبايوس يمنح الأولوية لريال مدريد في الصيف المقبل، لكن تظل الأزمة في أنه لم يحصل على أي رسالة من إدارة الميرنغي بشأن التجديد.
وأردف التقرير: "أولوية ريال مدريد حاليًّا هي المنافسة على الألقاب وليس الجلوس على طاولة المفاوضات، لن يقوموا بأي تحركات إلا بعد مرور بضعة أسابيع، ولكنهم يدركون أن اللاعبين المنتهية عقودهم يمكنهم، ومن حقهم، الالتزام مع فرق أخرى".
وكان سيبايوس قال في حوار له أخيرًا: "أريد أن أستمتع، لذلك لا أريد عقدًا جديدًا إذا لم أستحق ذلك، لا أريد الانضمام إلى ناد آخر إذا لم أستحق ذلك أيضًا".
وعاد سيبايوس إلى التألق مجددًا تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لينضم إلى قائمة منتخب إسبانيا في مارس 2023.
يذكر أن 7 لاعبين من ريال مدريد، تنتهي عقودهم في يونيو 2023، ما يمثل أزمة لدى الرئيس فلورينتينو بيريز.