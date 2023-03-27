أتلتيكو مدريد يكثف مفاوضاته لضم داني سيبايوس

كشفت صحيفة "ماركا" أن داني سيبايوس، نجم ريال مدريد، اقترب بقوة من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، في الميركاتو المقبل، مع قرب نهاية عقده مع "الميرنغي".

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليًّا مع إدارة النادي بشأن التجديد.

ووفقًا لما أوضحته الصحيفة الإسبانية، اليوم الإثنين، فإن ريال مدريد لم يرسل عرض التجديد إلى سيبايوس قبل 3 أشهر من انتهاء علاقته رسميًّا بالنادي الملكي.