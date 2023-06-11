هل يغير لاعبو ريال مدريد أرقام قمصانهم الموسم المقبل؟
كشفت منصة "ريليفو" الإسبانية عن كيفية تفكير لاعبي ريال مدريد في أرقام القمصان التي سيرتدونها الموسم المقبل، خاصة في ظل رحيل عدة لاعبين في الميركاتو الحالي؛ ما أتاح عدة أرقام مميزة للاعبين الحاليين.
ورحل عن ريال مدريد 4 لاعبين بنهاية تعاقدهم، وهم كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإدين هازارد وماريانو دياز.
بينما أعلن الميرنغي مؤخرًا ثالث صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعودة إبراهيم دياز المعار لميلان.
وأصبح دياز ثالث تدعيمات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند وفران غارسيا، لاعب رايو فايكانو.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها أن "رودريغو، لاعب الفريق، كانت فكرته دائماً ارتداء القميص رقم 10، وسينتظر حتى يستقر الكرواتي لوكا مودريتش على قراره سواء بالرحيل أو البقاء".
وأضاف التقرير: "أما فينيسيوس جونيور فيشعر أنه مرتبط بشدة بالرقم 20، وسيتخذ قراره بعد خوض مبارياته الدولية مع منتخب البرازيل، سواء الاحتفاظ برقمه أو الحصول على رقم أسطوري في ريال مدريد 7 أو 11".
وأشارت: "أما صفقة ريال مدريد الجديدة الإنجليزي جود بيلينغهام فهو يفضل ارتداء القميص رقم 22، وهو الرقم الخاص بأنتونيو روديغر، أو الرقم 5، والذي يرتديه خيسوس فاييخو، حيث يتوقع مسؤولو الميرنغي أن يكون هناك الكثير من المبيعات لقمصان بيلينغهام الموسم المقبل".
ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد جولة ودية تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، في صيف العام الحالي، قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويستهل ريال مدريد جولته الودية بمواجهة ميلان الإيطالي في مدينة لوس أنغلوس، يوم 23 يوليو المقبل.
في المباراة الثانية يلتقي الريال مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم 26 يوليو بمدينة هيوستن.
ثم يلعب ريال مدريد مباراة كلاسيكو مع غريمه برشلونة، بمدينة دالاس.
ويختتم الفريق الملكي جولته في الولايات المتحدة بمواجهة يوفنتوس الإيطالي، يوم 2 أغسطس في مدينة أورلاندو.