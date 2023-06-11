هل يغير لاعبو ريال مدريد أرقام قمصانهم الموسم المقبل؟

كشفت منصة "ريليفو" الإسبانية عن كيفية تفكير لاعبي ريال مدريد في أرقام القمصان التي سيرتدونها الموسم المقبل، خاصة في ظل رحيل عدة لاعبين في الميركاتو الحالي؛ ما أتاح عدة أرقام مميزة للاعبين الحاليين.

ورحل عن ريال مدريد 4 لاعبين بنهاية تعاقدهم، وهم كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإدين هازارد وماريانو دياز.

بينما أعلن الميرنغي مؤخرًا ثالث صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعودة إبراهيم دياز المعار لميلان.

وأصبح دياز ثالث تدعيمات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند وفران غارسيا، لاعب رايو فايكانو.