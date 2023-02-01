رابطة الليغا تهاجم الدوري الإنجليزي بعد اكتساح الميركاتو الشتوي
حقق الدوري الإنجليزي الممتاز رقما قياسيا جديدا خلال فترة الانتقالات الشتوية التي اختتمت، يوم الثلاثاء، وكان تشيلسي صاحب الإنفاق الأكبر في إنجلترا بتكلفة 329.5 مليون يورو في العديد من التعاقدات عالية المستوى صبت معظمها في صفقة الأرجنتيني إنزو فرنانديز.
وفي مواجهة الإنفاق الإنجليزي الباهظ الذي أثر أيضًا على الليغا بالعديد من المسيرات البارزة، شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، هجومًا على البريميرليغ عبر حسابه على تويتر.
وأعلن بنفيكا البرتغالي الدولي الأرجنتيني فرنانديز إلى تشيلسي مقابل 106.8 مليون جنيه إسترليني (131.46 مليون دولار) في صفقة قياسية بريطانية.
وأكد بنفيكا في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع تشيلسي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 22 عاما والفائز بكأس العالم مع الأرجنتين والذي وقع لمدة ثمانية مواسم ونصف الموسم، ليصبح تشيلسي بذلك الأكثر إنفاقا بأكثر من 300 مليون جنيه إسترليني خلال الانتقالات الشتوية فقط.
وقال تيباس: "نقرأ في الصحف عبارة قلعة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الأمر ليس كذلك، إنها بطولة تقوم على خسارة بالملايين للأندية (دخلها العادي لا يكفيها)".
وكتب رئيس الليغا على تويتر مستشهدا بفيديو لخافيير غوميز، المدير العام لرابطة الليغا، قال فيه إن معظم الأندية الإنجليزية "تتعاطى منشطات مالية".
وأوضح غوميز "في الليغا، نريد أن تنفق الأندية ما يمكنها تحمله بشكل مستقل، صحيح أنه يُسمح للمساهمين بدعم النادي بحدود معينة، ووضع أموال لإنفاق شيء أكثر مما يمكن أن يولده النادي نفسه".
وتابع غوميز "بالبيانات المتوفرة لدينا، خسر الدوري الإنجليزي الممتاز والتشامبيونشيب 3000 مليون يورو، وخسر الليغا، في تلك الفترة 250 مليون يورو. ماذا يحدث؟ ففي الفترة نفسها استثمر مساهمو البطولتين الإنجليزيتين 3500 مليون يورو. استثمر المساهمون في نفس فترة الخمس سنوات في إسبانيا 450 مليون يورو، ماذا وراء ذلك؟ لا شيء أكثر ولا شيء أقل، إنهم يتعاطون منشطات مالية للإنفاق وهذا يعرض جدوى النادي للخطر عندما يغادر هذا المساهم".
وتابع مدير عام الليغا الذي استشهد به تيباس " ثانيا، هذا في رأينا غش؛ يستدرجون بقية البطولات المحلية الأوروبية الأخرى، هذه معركتنا ونطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالسيطرة الاقتصادية الجديدة، التي تمنع المساهمين في النادي من أن يكونوا قادرين على وضع أكثر من مبلغ معين من المال، وأن يطبق هذه القاعدة ويعاقب تلك الأندية التي لا تلتزم بهذه اللائحة".