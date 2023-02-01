رابطة الليغا تهاجم الدوري الإنجليزي بعد اكتساح الميركاتو الشتوي

حقق الدوري الإنجليزي الممتاز رقما قياسيا جديدا خلال فترة الانتقالات الشتوية التي اختتمت، يوم الثلاثاء، وكان تشيلسي صاحب الإنفاق الأكبر في إنجلترا بتكلفة 329.5 مليون يورو في العديد من التعاقدات عالية المستوى صبت معظمها في صفقة الأرجنتيني إنزو فرنانديز.

وفي مواجهة الإنفاق الإنجليزي الباهظ الذي أثر أيضًا على الليغا بالعديد من المسيرات البارزة، شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، هجومًا على البريميرليغ عبر حسابه على تويتر.

وأعلن بنفيكا البرتغالي الدولي الأرجنتيني فرنانديز إلى تشيلسي مقابل 106.8 مليون جنيه إسترليني (131.46 مليون دولار) في صفقة قياسية بريطانية.

وأكد بنفيكا في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع تشيلسي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 22 عاما والفائز بكأس العالم مع الأرجنتين والذي وقع لمدة ثمانية مواسم ونصف الموسم، ليصبح تشيلسي بذلك الأكثر إنفاقا بأكثر من 300 مليون جنيه إسترليني خلال الانتقالات الشتوية فقط.