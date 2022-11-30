ذا أتلتيك: ريال مدريد ما زال مهتما بكيليان مبابي ويسعى لضمه في 2023

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني ما زال مهتما بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ويسعى لضمه إلى صفوفه في صيف 2023.

وكان مبابي، البالغ 23 عاما، قريبا جدا من الانتقال إلى ريال مدريد، إلا أنه اختار في نهاية المطاف التوقيع على عقد جديد مع النادي الباريسي يمتد حتى 2025.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "ما زال ريال مدريد مهتما بكيليان مبابي، حيث تتوقع المصادر أنه سيكون متاحا في ميركاتو الصيف لعام 2023".

وأضاف التقرير: "باريس سان جيرمان لن يتخلى عن كيليان مبابي إلا في حال تلقيه عرضا مقنعا".

وتابع: "كانت حجة باريس سان جيرمان للحفاظ على مبابي أنه لا يزال صغيرا بما يكفي للعب مع ريال مدريد في المستقبل، ومن جانب ريال مدريد لا يزال الاهتمام قائما".