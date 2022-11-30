ذا أتلتيك: ريال مدريد ما زال مهتما بكيليان مبابي ويسعى لضمه في 2023
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني ما زال مهتما بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ويسعى لضمه إلى صفوفه في صيف 2023.
وكان مبابي، البالغ 23 عاما، قريبا جدا من الانتقال إلى ريال مدريد، إلا أنه اختار في نهاية المطاف التوقيع على عقد جديد مع النادي الباريسي يمتد حتى 2025.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "ما زال ريال مدريد مهتما بكيليان مبابي، حيث تتوقع المصادر أنه سيكون متاحا في ميركاتو الصيف لعام 2023".
وأضاف التقرير: "باريس سان جيرمان لن يتخلى عن كيليان مبابي إلا في حال تلقيه عرضا مقنعا".
وتابع: "كانت حجة باريس سان جيرمان للحفاظ على مبابي أنه لا يزال صغيرا بما يكفي للعب مع ريال مدريد في المستقبل، ومن جانب ريال مدريد لا يزال الاهتمام قائما".
وكان ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، قد رد على تساؤل من صحيفة "ماركا" بشأن إمكانية رحيل مبابي، قائلا: "كل شهر، كل أسبوع، بل وكل يوم، يتوجب عليّ أن أقوم بالرد على هذا السؤال. لقد جدد للتو عقده ونحن كلنا سعداء بهذا، حتى الآن لم يخسر الفريق أي مباراة منذ بداية الموسم".
ويتابع ريال مدريد النجم الفرنسي الشاب منذ عام 2020، لكن جماهير بطل أوروبا اعتبرت أنها تعرض للخداع من جانب مبابي، الذي فضّل البقاء مع ناديه بعد "مماطلة".
ورغم تجاهل ريال مدريد في الصيف الماضي، فإن الارتباط مع ريال مدريد عاد للاشتعال من جديد مؤخرًا، بعد تقارير أفادت أنه ليس سعيدًا بالتجديد مع باريس سان جيرمان.
وما زاد التكهنات اشتعالا هو حديث أخير للويس كامبوس، المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، حيث قال عن مستقبل مبابي: "لقد اتخذ قرارا بالتجديد، وهو الآن يبلي حسنًا مع باريس سان جيرمان، وهو سعيد في باريس".
وأضاف: "على باريس سان جيرمان أن يستمتع بتواجد أحد أفضل، إن لم يكن أفضل لاعب في الوقت الحالي، لكن في المستقبل، لا أعلم".
يذكر أن مبابي سجل 3 أهداف في منافسات كأس العالم 2022، ليتصدر، رفقة المهاجم الإكوادوري فالنسيا والإنجليزي راشفورد، جدول ترتيب الهدافين.