موندو ديبورتيفو: غضب رافينيا في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد كلفه إصابة قوية

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تعرض البرازيلي رافينيا دياز، نجم برشلونة، لإصابة غريبة تعرَّض لها بسبب اعتراضه المثير على قرار مدربه تشافي هيرنانديز، في مواجهة أمام مانشستر يونايتد، في ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

واستبدل تشافي رافينيا في الدقيقة الـ82 من المباراة، ليعترض اللاعب البرازيلي على القرار بغضب عارم.

وأوضحت الصحيفة، يوم الأحد، أن "رافينيا لم يشارك أساسيًّا في مواجهة قادش بالدوري الإسباني، لأن تشافي كان يريد الحفاظ عليه لمواجهة مانشستر يونايتد، لكنَّ هناك سببًا آخر، إذ إن رافينيا أثناء غضبه من قرار تشافي، ركل ثلاجة المشروبات على مقاعد البدلاء، ما عرضه لإصابة قوية".