موندو ديبورتيفو: غضب رافينيا في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد كلفه إصابة قوية
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تعرض البرازيلي رافينيا دياز، نجم برشلونة، لإصابة غريبة تعرَّض لها بسبب اعتراضه المثير على قرار مدربه تشافي هيرنانديز، في مواجهة أمام مانشستر يونايتد، في ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
واستبدل تشافي رافينيا في الدقيقة الـ82 من المباراة، ليعترض اللاعب البرازيلي على القرار بغضب عارم.
وأوضحت الصحيفة، يوم الأحد، أن "رافينيا لم يشارك أساسيًّا في مواجهة قادش بالدوري الإسباني، لأن تشافي كان يريد الحفاظ عليه لمواجهة مانشستر يونايتد، لكنَّ هناك سببًا آخر، إذ إن رافينيا أثناء غضبه من قرار تشافي، ركل ثلاجة المشروبات على مقاعد البدلاء، ما عرضه لإصابة قوية".
وأشارت "موندو": "ركبة الساق التي ركل بها الثلاجة، ظلت تؤلمه للغاية، وشعر اللاعب بانزعاجات، لذا شارك في آخر 15 دقيقة من مباراة قادش فقط".
وتابعت: "رافينيا تعلم الدرس الآن، بعد أن دفع ثمن فعلته، وإذا شعر بغضب مرة أخرى فمن الأفضل ألا يركل أي شيء تجنبا للإصابة".
كان رافينيا تحدث عن غضبه عقب مواجهة يونايتد، قائلًا "لقد تحدثت بالفعل إلى المدرب بعد المباراة، انتهزت الفرصة لأعتذر للجميع، وإلى فيران الذي كان يشارك بديلاً لي، إلى الفريق، وللجماهير".
وشدد: "ولكنَّ هناك أوقاتًا نريد فيها حقًّا التواجد على أرض الملعب لمساعدة الفريق على الفوز، نحن بشر ولدينا جميعًا لحظات مثل هذه لا يمكننا السيطرة عليها، أعلم أنني ارتكبت خطأ وأنا هنا لأعتذر للجميع ولن يحدث ذلك بعد الآن".
وخسر برشلونة أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في إياب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.
وكانت مباراة الذهاب في كامب نو معقل برشلونة انتهت بالتعادل 2-2.
ويستعد برشلونة لمواجهة ألميريا، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.
ويتصدر برشلونة جدول تريتب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه بعد مرور 22 جولة.