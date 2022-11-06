ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يسقط ألميريا ويستعيد الصدارة

حقق برشلونة فوزا ثمينا على نظيره ألميريا في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، على ملعب "كامب نو" بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وسجل كل من الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة الـ48 والهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة الـ62 هدفي المباراة ليرتقي الفريق الكتالوني إلى صدارة الليغا "مؤقتاً" بـ34 نقطة.

وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة الـ83 من زمن المواجهة، اختلطت الدموع بمشاعر الوداع عندما غادر بيكيه أرض الملعب تاركًا مكانه لزميله الدنماركي أندرياس كريستنسن فقام رفاقه والطاقم التدريبي والإداري للفريق الكاتالوني بتوديعه في لحظات تاريخية.

وأعلن جيرارد بيكيه الخميس المنصرم اعتزاله كرة القدم.

ورد أنصار برشلونة بالتصفيق لبيكيه وقوفا، احتراما لمسيرته، ونادوا باسمه طويلا.

انتهت المباراة بفوز برشلونة بهدفين دون مقابل ليتصدر الترتيب بـ 34 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد حتى نهاية مباريات الجولة، ويتوقف رصيد ألميريا عند 13 نقطة في المركز الـ15.