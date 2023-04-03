"الوضع خطير للغاية".. رئيس "يويفا" يعلق على قضية برشلونة ونيغريرا

وخلال المؤتمر سيتم فتح ملف التحقيق في قضية نيغريرا وبرشلونة، من قبل "يويفا"، نظرًا لأنها تشكل انتهاكًا محتملاً للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي للعبة.

وتحقق السلطات الإسبانية في قضية فساد محتملة بعد تقاضي إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق، مبالغ مالية ضخمة من برشلونة على مدار 17 عامًا.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات على لسان رئيس يويفا، قائلًا: "إنها واحدة من أخطر الأمور التي رأيتها في حياتي العملية".

وأضاف: "بالنسبة لي لا يمكنني الإجابة بشكل مباشر للعديد من الأسباب، أولًا لأن اللجنة التأديبية هيئة مستقلة، وثانيًا لست مطلعًا على كافة التفاصيل، لكن يمكنني أن أخبركم بأنها قضية خطيرة للغاية، ومن أخطر القضايا التي عرفتها منذ دخولي عالم كرة القدم".