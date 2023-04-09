بعدما وصفه بـ"البائس".. مورينيو يرد بقوة على كاسانو (فيديو)
دخل الثنائي أنطونيو كاسانو، لاعب ريال مدريد وروما ومنتخب إيطاليا السابق، والبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الحالي، في سجال حاد عبر وسائل الإعلام.
وكان كاسانو هو من بدأ الانتقادات الحادة ضد مورينيو في تصريحات نقلتها إذاعة "راديو مونت كارلو"، بعدما سئل عن التقارير التي تربط المدرب البرتغالي بإمكانية العودة لقيادة ريال مدريد خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وقال كاسانو: "مورينيو لا يهتم بكرة القدم، ولا يحب العمل، ولا يعرف كيف يتواصل أو يتكلم، دعونا لا ننخدع بتاريخه، لم يكن مورينيو مدربًا رائعًا في يوم من الأيام، لقد عرف فقط كيف يلعب مع وسائل الإعلام وكان محاورا رائعا، يمكنه العودة لريال مدريد، لأن أنشيلوتي من الممكن أن يذهب إلى البرازيل، ولكن فقط من أجل الوظيفة".
وعن المقارنة بين مورينيو وماوريسيو ساري، أشار: "ساري يحب كرة القدم ووظيفته، بينما مورينيو لا يهتم بكرة القدم.. ساري يلعب كرة قدم رائعة.. ومورينيو بائس".
رد مورينيو
من جانبه، وجه مورينيو سهام نقده لكاسانو، قائلا: "لقد لعب مع روما والإنتر وريال مدريد، في الميرنغي يتذكرونه بالجاكيت الخاص به، ومع روما فاز بالسوبر دون أن يلعب، ومع الإنتر لم يفز بكأس لومبارديا حتى".
وتابع مورينيو: "الجميع يعرف ما الذي فزت به في تلك الأندية الثلاثة، لذلك سيبقى دائمًا لديه مشكلة معي، بينما أنا لا أملك أي مشكلة معه، أنا سأقول له شيئا واحدا فقط: احترس يا أنطونيو، فأنت تبلغ من العمر 40 عاما وعمري 60".
يذكر أن مورينيو تم تعيينه مديرا فنيا لروما في صيف 2021، وحسب ما ذكرت التقارير حينها، فإن العقد يمتد حتى 3 سنوات، لكن مع نهاية الموسم الثاني، فإن البرتغالي على أعتاب الرحيل.
وبحسب التقارير، فإن الرحيل سيكون بسبب علاقة مورينيو مع المدير الرياضي، تياغو بينتو، التي وصفها التقرير بأنها "أصبحت باردة"، وحتى الآن لم يفتتح أي مسؤول مناقشات تجديد العقد.
وقاد مورينيو فريق روما لتحقيق أول بطولة أوروبية في تاريخه، بعد التتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، الموسم الماضي، على حساب فينورد، بهدف دون رد.