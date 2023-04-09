بعدما وصفه بـ"البائس".. مورينيو يرد بقوة على كاسانو (فيديو)

دخل الثنائي أنطونيو كاسانو، لاعب ريال مدريد وروما ومنتخب إيطاليا السابق، والبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الحالي، في سجال حاد عبر وسائل الإعلام.

وكان كاسانو هو من بدأ الانتقادات الحادة ضد مورينيو في تصريحات نقلتها إذاعة "راديو مونت كارلو"، بعدما سئل عن التقارير التي تربط المدرب البرتغالي بإمكانية العودة لقيادة ريال مدريد خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال كاسانو: "مورينيو لا يهتم بكرة القدم، ولا يحب العمل، ولا يعرف كيف يتواصل أو يتكلم، دعونا لا ننخدع بتاريخه، لم يكن مورينيو مدربًا رائعًا في يوم من الأيام، لقد عرف فقط كيف يلعب مع وسائل الإعلام وكان محاورا رائعا، يمكنه العودة لريال مدريد، لأن أنشيلوتي من الممكن أن يذهب إلى البرازيل، ولكن فقط من أجل الوظيفة".