ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي يكتسح كريمونيزي ويعتلي الصدارة وروما يتجاوز ليتشي (فيديو)

ومع بداية الشوط الثاني سجل النيجيري سيريل ديسرس هدفا لكريمونيزي في الدقيقة 47 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم نابولي مجددا بهدف سجله الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة 76 من ضربة رأسية بعدما ارتقى لكرة من ماريو روي.

وفي اللحظات الأخيرة سجل هيرفينغ لوزانو وماتياس اوليفيرا ميرامونتيس هدفين لنابولي في الدقيقتين 90+3 و9+5.

وحقق نابولي الفوز السابع مقابل تعادلين ولم يخسر، ليرفع الفريق رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، متقدما بنقطتين عن أتلانتا صاحب المركز الثاني.

ويحتل أودينيزي المركز الثالث برصيد 20 نقطة وهو نفس رصيد ميلان، حامل اللقب، الذي تغلب 2/0 على يوفنتوس أمس السبت.

روما يهزم ليتشي

وتغلب روما 2/1 على ليتشي على ملعب الأولمبيكو.

وتقدم كريس سمولينغ لروما من ضربة رأس في الدقيقة السادسة مستغلا كرة من لورينزو بيليغريني.

وأدرك غابرييل ستريفيزا التعادل لليتشي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم أليساندرو برونتيرا ضرب جزاء لروما سددها بنجاح باولو ديبالا في الدقيقة 48.

ورفع الفوز رصيد روما إلى 19 نقطة في المركز الخامس مقابل 7 نقاط لليتشي في المركز السابع عشر.

وتختتم مباريات الجولة التاسعة غدا الإثنين حيث يلعب فيورنتينا مع لاتسيو.