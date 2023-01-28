أليغري: بوغبا وفلاهوفيتش جاهزان لمباراة يوفنتوس ضد مونزا

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إن لاعب الوسط بول بوغبا والمهاجم دوسان فلاهوفيتش جاهزان لمواجهة مونزا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، غدا الأحد.

وعاد اللاعبان بعد غيابهما لفترة طويلة بسبب الإصابة، إذ خضع بوغبا لجراحة في الركبة في سبتمبر أيلول، بينما لم يشارك فلاهوفيتش مع يوفنتوس منذ مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأبلغ أليغري الصحفيين اليوم السبت أن "فلاهوفيتش وبوغبا جاهزان، (خوان) كوادرادو ربما سيعود في مواجهة لاتسيو، بينما سيستمر غياب (ليوناردو) بونوتشي".

كما سيغيب المهاجم فيدريكو كييزا، الذي كان قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي وعاد مؤخرا إلى الفريق، لحاجته إلى الراحة.