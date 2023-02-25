ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يعبر إمبولي ويعزز صدارته

عزز نابولي صدارته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 18 نقطة بعد فوزه بعشرة لاعبين 2-صفر على مضيفه إمبولي بهدفي فيكتور أوسيمين وأحد لاعبي صاحب الأرض بالخطأ في مرماه اليوم السبت.

وسيطر نابولي على المباراة منذ البداية، وانتزع التقدم عندما هز إسماعيلي شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 17.

وأضاف أوسيمين الهدف الثاني قبل مرور نصف ساعة إذ تابع تسديدة زميله كفيتشا كفاراتسخيليا المرتدة من حارس إمبولي.