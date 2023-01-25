ترتيب الدوري الإيطالي: لاتسيو يكتسح ميلان برباعية (فيديو)

اكتسح فريق لاتسيو ضيفه ميلان، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، على ملعب الأوليمبيكو، بمنافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وأحرز أهداف لاتسيو كل من: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة الرابعة، وماتيا زاكايني في الدقيقة 38، ولويس ألبيرتو من ركلة جزاء في الدقيقة 67، وفيليبي أندرسون في الدقيقة 75.

وبخسارة ميلان، تجمّد رصيد الروسونيري عند 38 نقطة في المركز الثاني، فيما وصل لاتسيو للنقطة 37 ويقفز للمركز الثالث بالتساوي مع إنتر وروما بالمركزين الرابع والخامس.

ويمر ميلان، حامل اللقب، بفترة سيئة إذ لم يفز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، فخسر في نهائي كأس السوبر الإيطالية أمام غريمه إنتر في الرياض الأربعاء، وقبلها خرج من ثمن نهائي الكأس بخسارته أمام تورينو صفر-1 مطلع العام الحالي، فيما سقط في فخ التعادل أمام روما وليتشي بالنتيجة ذاتها 2-2 في المرحلتين السابقتين في الدوري، قبل الخسارة أمام لاتسيو.