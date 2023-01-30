زانيولو يطلب الشرطة بعد هجوم ألتراس روما على منزله إثر الخسارة أمام نابولي
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن استغاثة نيكولو زانيولو، نجم روما بالشرطة الإيطالية بعدما تعرض منزله لهجوم من قبل ألتراس فريقه، يوم الأحد، عقب الخسارة أمام نابولي (2-1) ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
ووفقا لما ذكره الموقع الإيطالي، فإن ألتراس روما توجه إلى منزل زانيولو، عقب الخسارة أمام نابولي مباشرة، وحاصروه وظلوا يهتفون: "اللعنة! إذا خسرنا فهذا كله بسبك.. ارحل!".
بينما ذكر موقع "فورزا روما نيوز" أن مجموعة من المشجعين قاموا بمطاردة اللاعب بالسيارة وصولا إلى منزله موجّهين له الشتائم قبل أن يقوم باستدعاء الشرطة مدعيًا أنه يتعرض لمحاولة قتل.
وبعد مضايقات الألتراس المستمر، اتصل اللاعب بالشرطة الإيطالية لطلب المساعدة.
وشدد الموقع أن عناصر الألتراس تفرقت سريعا، فور وصول عناصر الشرطة إلى منزل زانيولو.
ويسعى زانيولو للرحيل عن روما هذا الشهر، حيث قال جوزيه مورينيو، مدرب الفريق: "نيكولو لن يلعب مجددا أي مباراة معنا".
يذكر أن اللاعب كان توصل لاتفاق مع ميلان على ارتداء قميصه خلال الميركاتو الجاري، لكن الروسونيري انسحب بعد فشله في مطابقة العرض المطلوب من روما.
في المقابل، توصل نادي بورنموث الإنجليزي لاتفاق مع روما على ضم اللاعب، لكن زانيولو رفض فتعطلت الصفقة، ويقترب اللاعب من البقاء في صفوف الذئاب حتى إشعار آخر.
ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 37 نقطة، بفارق 16 نقطة عن نابولي المتصدر.