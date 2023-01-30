زانيولو يطلب الشرطة بعد هجوم ألتراس روما على منزله إثر الخسارة أمام نابولي

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن استغاثة نيكولو زانيولو، نجم روما بالشرطة الإيطالية بعدما تعرض منزله لهجوم من قبل ألتراس فريقه، يوم الأحد، عقب الخسارة أمام نابولي (2-1) ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ووفقا لما ذكره الموقع الإيطالي، فإن ألتراس روما توجه إلى منزل زانيولو، عقب الخسارة أمام نابولي مباشرة، وحاصروه وظلوا يهتفون: "اللعنة! إذا خسرنا فهذا كله بسبك.. ارحل!".

بينما ذكر موقع "فورزا روما نيوز" أن مجموعة من المشجعين قاموا بمطاردة اللاعب بالسيارة وصولا إلى منزله موجّهين له الشتائم قبل أن يقوم باستدعاء الشرطة مدعيًا أنه يتعرض لمحاولة قتل.