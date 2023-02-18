ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يعود للمربع الذهبي بالفوز على مونزا (فيديو)

هز جونيور مسياس الشباك ليقود ميلان للفوز 1-صفر على مضيفه مونزا في مباراة مثيرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت ويعود فريق المدرب ستيفانو بيولي إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل مسياس هدفه عند مرور نصف ساعة من اللعب بتسديدة قوية لم يستطع ميشيلي دي جرجوريو حارس مونزا إيقافها.

وضغط مونزا في آخر ربع ساعة لكنه فشل في استغلال الفرص التي أتيحت له.