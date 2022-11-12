ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي يهزم أودينيزي ويحلق في الصدارة

حقق فريق نابولي فوزا مثيرا على نظيره أودينيزي، بنتيجة (3-2)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل أهداف نابولي، فيكتور أوسيمين، وبيوتر زيلينسكي، وإليف إلماس، في الدقائق 15 و31 و58، بينما سجل هدفي أودينيزي، ليا نيستوروفسكي، ولازار ساماردزيتش، في الدقيقتين 79 و82.

وسجل نابولي فوزه الحادي عشر على التوالي والـ13 له هذا الموسم مقابل تعادلين وبسجل خالٍ من الهزائم.

وينافس نابولي بقوة على التتويج بلقب الدوري الإيطالي، الغائب عن خزائنه منذ أن توج به للمرة الثانية في موسم 1989 - 1990.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين نظيفين حملا توقيع النيجيري فيكتور أوسيمين والبولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 15 و31.

وفي الشوط الثاني سجل إليف إلماس من مقدونيا الشمالية، الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 58.

لكن أودينيزي لم يستسلم ورد بهدفين عن طريق ليا نيستوروفسكي من مقدونيا الشمالية والألماني لازار ساماردزيتش في الدقيقتين 79 و82.

ورفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الثامن.