الهلال يستهدف ضم إدين دزيكو نجم إنتر ميلان

كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن تقدم نادي الهلال السعودي بعرض لضم البوسني إدين دزيكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وينتهي عقد اللاعب البوسني مع إنتر ميلان في 30 يونيو المقبل، حيث سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ناديه ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم السبت 10 يونيو المقبل.