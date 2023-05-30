الهلال يستهدف ضم إدين دزيكو نجم إنتر ميلان
كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن تقدم نادي الهلال السعودي بعرض لضم البوسني إدين دزيكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، اعتبارًا من الموسم المقبل.
وينتهي عقد اللاعب البوسني مع إنتر ميلان في 30 يونيو المقبل، حيث سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ناديه ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم السبت 10 يونيو المقبل.
وقال موقع "فوت ميركاتو"، في تقريره، اليوم الثلاثاء، إن "الأندية السعودية نشطت بقوة في سوق الانتقالات وستقدم عقودا ستقلب كل شيء رأسًا على عقب هذا الصيف، مشيرًا إلى أن نادي الهلال وبعد العرض الضخم المقدم للأرجنتيني ليونيل ميسي، يسعى للتعاقد مع دزيكو نجم الإنتر.
وأوضح التقرير أن "الهلال قدم عرضًا رسميًا مدته عامان لدزيكو، لتدعيم خط هجومه الذي عانى هذا الموسم، خاصة في نهائي دوري أبطال آسيا.
ولم يكشف الموقع الفرنسي عن التفاصيل المالية للتعاقد مع النجم البوسني، موضحا أن مهمة ضم دزيكو للعب مع الهلال ستكون أسهل مقارنة بصفقة ضم ميسي.
وخاض دزيكو 51 مباراة مع الإنتر في مختلف البطولات هذا الموسم، وسجل 15 هدفا وصنع 3 تمريرات حاسمة.