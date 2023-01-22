لاغازيتا: ميلان لن يجدد عقد إبراهيموفيتش وقد يصبح سفيرا للنادي

وأضافت: "إبراهيموفيتش سيعتزل في نهاية الموسم عالم كرة القدم.. لكنه سيبقى في الروسونيري وسيحصل على دور إداري أو ضمن الجهاز الفني أو كسفير للنادي".

وعاد زلاتان إلى ميلان العام 2020 قادمًا من لوس أنغلوس الأمريكي في صفقة انتقال حر، ويرتبط بعقد مع “الروسونيري” حتى نهاية الموسم الحالي.