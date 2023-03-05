بعد عودته للمشاركة مع ميلان.. إسماعيل بن ناصر يلفت الأنظار بلقطة شربه للمياه جالسًا (فيديو)

قدّم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، أداء جيدا مع فريقه في مواجهة فيورنتينا، بعد عودته للمشاركة في المباريات بعد غياب دام 34 يوما للإصابة.

ولم يلعب بن ناصر بقميص ميلان منذ مشاركته في خسارة ميلان ضد لاتسيو 0-4 بتاريخ 24 يناير، لكنه شارك أساسيا في مباراة الأمس ضمن الجولة رقم 25 من الدوري الإيطالي، لمدة 66 دقيقة، قبل أن يتم استبداله بالفرنسي تيموي باكايوكو ليحصل على تقييم بلغ 6.9 من 10، بحسب موقع "سوفاسكور" المتخصص في إحصائيات مباريات كرة القدم.

ولكن أكثر ما لفت نظر جمهور محبي اللاعب هو لقطة خروجه من الملعب وقيامه بشرب المياه وهو جالس، حيث ظهر جالسا على إحدى ركبتيه ويشرب المياه على مراحل، تطبيقًا لآداب شرب الماء في الإسلام.