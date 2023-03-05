ترتيب الدوري الإيطالي: فيورنتينا يسقط ميلان بثنائية (فيديو)
سقط فريق ميلان أمام نظيره فيورنتينا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين ببطولة الدوري الإيطالي.
وتمكن نيكولاس غونزاليس من تسجيل هدف فيورنتينا الأول في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق ركلة جزاء تولى مهمة تسجيلها بنجاح.
وضاعف لوكا يوفيتش النتيجة لصالح فيورنتينا في الدقيقة الـ89 من عمر الشوط الثاني من المباراة لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.
وفي الوقت بدل الضائع أضاف الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف الروسونيري الوحيد.
ورفع فيورنتينا رصيده إلى النقطة الحادية والثلاثين متواجدًا في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة السابعة والأربعين في المركز الرابع.
تأتي هزيمة ميلان قبل مباراته المقبلة أمام توتنهام الإنجليزي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والمقرر خوضها الأربعاء المقبل.