ترتيب الدوري الإيطالي: فيورنتينا يسقط ميلان بثنائية (فيديو)

سقط فريق ميلان أمام نظيره فيورنتينا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين ببطولة الدوري الإيطالي.

وتمكن نيكولاس غونزاليس من تسجيل هدف فيورنتينا الأول في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق ركلة جزاء تولى مهمة تسجيلها بنجاح.