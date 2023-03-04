تعليق عقوبة إيقاف مورينيو وتأكد وجوده في مباراة روما ضد يوفنتوس

قررت محكمة الاستئناف الإيطالية تعليق عقوبة إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، وبالتالي سيقود فريقه في مواجهة يوفنتوس، غدا الأحد، بالجولة الـ25 للدوري الإيطالي.

وصدر قرار، يوم الأربعاء، بإيقاف مورينيو لمباراتين وتغريمه 10 آلاف يورو بعد انفعاله بقوة عقب طرده في مباراة خسرها فريقه 2-1 أمام كريمونيزي المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وحقق كريمونيزي فوزه الأول هذا الموسم بعد ركلة جزاء سجل منها دانييل تشوفاني هدف الانتصار قبل النهاية؛ ما أبعد فريق المدرب مورينيو عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا محتلا المركز الخامس في الترتيب.