لوكاكو يقود إنتر ميلان للتعادل مع يوفنتوس في كأس إيطاليا

تعادل يوفنتوس 1-1 مع إنتر ميلان في الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعدما سجل روميلو لوكاكو هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليلغي هدف خوان كوادرادو لاعب وسط يوفنتوس.

منح كوادرادو التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 83 بعدما سيطر على كرة شاردة داخل منطقة الجزاء وأرسلها إلى الزاوية اليسرى السفلية للمرمى، بعد أن حاول أليساندرو باستوني مدافع إنتر إبعادها عن خط المرمى دون جدوى.